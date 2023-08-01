Біохакінг – термін, який позначає прагнення зберегти здоров'я та продуктивність надовго. Біохакери добре сплять, багато рухаються, їдять здорову їжу та відмовляються від шкідливих звичок. Словом, роблять усе, що радять лікарі.

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Але зазвичай їм цього мало – ще вони п'ють саморобні ліки і навіть намагаються змінити ДНК. Тому біохакінг вважають суперечливим напрямом медицини.

Що відомо про Браяна Джонсона

Браян Джонсон – підприємець із Каліфорнії. Він створив успішну компанію з обробки платежів та вигідно продав її. Компанія дісталася eBay за 800 мільйонів доларів. Однак життя в постійному стресі спровокувало у Джонсона зайву вагу, депресію та думки про смерть. Тоді він вирішив змінити своє життя і став знаменитим біохакером.

Спочатку він боровся зі шкідливими звичками. А потім захопився дослідженнями та експериментами щодо оздоровлення організму. Наразі він випускає шоломи, які аналізують активність мозку. А ще керує проєкт Blueprint. На сайті можна прочитати ідеологію Джонсона та протокол здорового способу життя, якого він дотримується. Прочитати протокол і дотримуватись його можна безкоштовно – жодної плати за знання біохакер не вимагає.

За словами Джонсона, завдяки протоколу Blueprint, а ще роботі цілої команди лікарів йому вдалося повернути собі молодість. У свої 45 років він живе у тілі 18-річного юнака. Так свідчать результати численних обстежень, якими пройшов біохакер.



Бізнесмен веде здоровий спосіб життя / Фото Magdalena Wosinska

Як мільйонеру вдається виглядати на 18 у 45

Насамперед варто сказати, що Браян займається омолодженням не один. У цьому йому допомагає команда лікарів. Журналісти пишуть, їх близько 30.

Керує процесом Олівер Золман – лікар регенеративної медицини, який закінчив з відзнакою Королівський коледж у Лондоні. Лікар –власник компанії, яка розробляє програми омолодження пацієнтів. І Браян Джонсон – один із них. Отже, з чого складається протокол омолодження, якого дотримується біохакер Браян Джонсон:

обмеження калорійності їжі – мільйонер споживає не більше двох тисяч калорій на добу та дотримується веганської дієти;

прийом біологічно активних добавок – до раціону входить 100 таблеток на день з різними речовинами;

регулярна фізична активність Браян виконує 25 вправ за годину тренування щодня, а тричі на тиждень займається високоінтенсивними навантаженнями;

строга гігієна сну – чоловік лягає спати в один і той же час, за годину до сну відпочиває і носить маску, яка захищає його від синього світла;

постійна перевірка здоров'я – біохакер відомий тим, що зробив 33537 знімків свого кишечника. Кожну частину свого тіла Браян досліджує – наприклад, він з'ясував, що довжина його вій коротша, ніж у середньому в людей;

світлотерапія всього тіла – щотижня Джонсон проходить сеанси лазерної, світлової терапії та фотоомолодження IPL всього тіла;

підрахунок нічних ерекцій – чоловік рахує кількість нічних ерекцій за допомогою спеціального приладу.

Чи потрібно жити як Браян

Браян Джонсон намагається на своєму прикладі зрозуміти, чи можна повернути молодість. У нього є команда лікарів та гроші, щоб займатися цим. Частину його способу життя можна сміливо повторювати – налагодити сон, фізичну активність та харчування. Але пити нескінченну кількість БАДів та регулярно перевіряти здоров'я не потрібно.