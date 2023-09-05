Эту часть процесса 46-летний предприниматель назвал "омоложением Джонсона Джонсона". Как он написал уколы, должны помочь ему достичь "длительной эрекции".
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Омоложение пениса Брайана Джонсона
В пятницу мне сделают инъекцию в пенис, и это волнующая тема,
– отметил он.
Миллиардер рассказал подробнее об этапах этого процесса, указав, на что именно они будут направлены:
- Инъекция алпростадила в пенис для достижения длительной эрекции.
- Измерение пикового кровотока в артерии полового члена.
- Определение объема эякулята.
- Измерение максимальной скорости мочеиспускания.
- Анализ подвижности сперматозоидов.
- Проверка налета на пенис.
Когда пользователи спросили о "базовом объеме эякулята", Джонсон пояснил: "Базовый объем эякулята составляет 3,0 мл, >1,4 мл – считается нормальным".
Что известно Брайана Джонсона
Брайан Джонсон стремится достичь физической формы тело 18-летнего подростка. Он следует жесткому распорядку дня, который контролирует команда из 30 врачей. Вместе с очень точным рационом в 1977 калорий ежедневно, Джонсон проводит физические упражнения по крайней мере час в день, принимает 80 различных витаминов и минеральных добавок и ложится спать точно в 20:30.
Его расписание включает пробуждение в 5:00, завтрак в 6:00 и последний прием пищи в 11:00. Тем не менее, стоит отметить, что эксперимент с введением крови сына-подростка не принес значительных положительных результатов.