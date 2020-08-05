Тривожність, безсоння, депресія, обсесивно-компульсивний розлад, ПТСР – з цим живе більшість опитаних пацієнтів через місяць після того, як їх офіційно визнали здоровими.

У дослідження, яке опублікували в журналі Brain, Behavior and Immunity, включені результати клінічної оцінки психічного стану 265 чоловіків і 137 жінок, які відвідували лікаря з контрольним візитом через місяць після лікування від COVID-19.

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З'ясувалося, що приблизно 56% пацієнтів мають мінімум один психічний розлад, який з'явився після коронавірусу.

Які психічні розлади найчастіше трапляються після коронавірусу

Найчастіше перехворіли скаржилися на постійну тривожність - 42% опитаних. Безсонням страждають 40% пацієнтів, депресією - 31%. Симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР) виявлені у 28% опитаних, обсесивно-компульсивного розладу – у 20%.

Один пацієнт поскаржився на нічні панічні атаки, які з'явилися через три тижні після закінчення лікування.

Примітно, що жінки частіше, ніж чоловіки страждають від тривожності та депресії. У пацієнтів, які раніше страждали переліченими психічними розладами, симптоми посилилися після коронавірусу.

Чому виникають психічні порушення після коронавірусу

За словами дослідників, проблеми з психікою у перехворілих коронавірусів можуть бути пов'язані із запальним процесом, який безпосередньо впливає на нейромедіатори в головному мозку, що відповідають за мотивацію, занепокоєння і збудження. Вчені не виключають і психологічні чинники, в тому числі травмуючі спогади про пережите і жорстку соціальну ізоляцію під час лікування.

Отримані результати автори дослідження назвали "тривожними" і порекомендували всім пацієнтам, які перенесли COVID-19, проходити обов'язкову оцінку психічного здоров'я. Вчені також наголосили на необхідності додаткових досліджень запальних біомаркерів для лікування психічних розладів, які виникають через інфекцію.