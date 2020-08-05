Тревожность, бессонница, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство, ПТСР – с этим живут большинство опрошенных пациентов через месяц после того, как их официально признали здоровыми.

В исследование, которое опубликовали в журнале Brain, Behavior and Immunity, включены результаты клинической оценки психического состояния 265 мужчин и 137 женщин, которые посещали врача с контрольным визитом через месяц после лечения от COVID-19.

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Выяснилось, что примерно 56% пациентов имеют минимум одно психическое расстройство, которое появилось после коронавируса.

Какие психические расстройства чаще всего случаются после коронавируса

Чаще всего переболевшие жаловались на постоянную тревожность – 42% опрошенных. Бессонницей страдают 40% пациентов, депрессией – 31%. Симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) выявлены у 28% опрошенных, обсессивно-компульсивного расстройства – у 20%.

Один пациент пожаловался на ночные панические атаки, которые появились через три недели после окончания лечения.

Примечательно, что женщины чаще, чем мужчины страдают от тревожности и депрессии. У пациентов, которые ранее страдали перечисленными психическими расстройствами, симптомы усилились после коронавируса.

Почему возникают психические нарушения после коронавируса

По словам исследователей, проблемы с психикой у переболевших коронавирусом могут быть связаны с воспалительным процессом, который напрямую влияет на нейромедиаторы в головном мозге, отвечающих за мотивацию, беспокойство и возбуждение. Ученые не исключают и психологические факторы, в том числе травмирующие воспоминания о пережитом и жесткую социальную изоляцию во время лечения.

Полученные результаты авторы исследования назвали "тревожными" и порекомендовали всем пациентам, которые перенесли COVID-19, проходить обязательную оценку психического здоровья. Ученые также отметили необходимость дополнительных исследований воспалительных биомаркеров для лечения психических расстройств, которые возникают из-за инфекции.