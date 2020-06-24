Каждый третий пациент, который вылечился после инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, потом может страдать всю жизнь от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Об этом сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Читайте также На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине

Ученые предполагают, что COVID-19 способен вызывать повреждения мозга, которые могут привести к болезни Альцгеймера.

В исследовании говорится, что у 30% переболевших из-за образования рубцовой ткани может развиться фиброз легких с нарушением дыхательной функции и ухудшением насыщения крови кислородом.

Каждый третий пациент, который оправился от COVID-19, всю жизнь будет страдать от психических расстройств / Фото: Unsplash

У около половины пациентов старше 40-50 лет, преодолевших заболевание, могут проявляться физические, когнитивные и психологические нарушения, в том числе около 70% могут страдать от бредового расстройства.

Исследователи считают, что у каждого 10-го пациента проявляли острое поражение сердца.