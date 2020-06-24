Кожен третій пацієнт, який вилікувався після інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19, потім може страждати все життя від пошкодження легенів, хронічної втоми і психологічних розладів.

Про це повідомляє видання The Daily Telegraph з посиланням на фахівців Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.

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Вчені припускають, що COVID-19 здатний викликати пошкодження мозку, які можуть призвести до хвороби Альцгеймера.

Зазначається, у дослідження йдеться, що у 30% перехворілих через утворення рубцевої тканини може розвинутися фіброз легенів з порушенням дихальної функції і погіршенням насичення крові киснем.



Кожен третій пацієнт, який одужав від COVID-19, все життя страждатиме на психічні розлади / Фото: Unsplash

У близько половини пацієнтів старше 40-50 років, які подолали захворювання, можуть проявлятися фізичні, когнітивні та психологічні порушення, у тому числі близько 70% можуть страждати від маревного розладу.

Дослідники вважають, що у кожного 10-го пацієнта виявляли гостре ураження серця.