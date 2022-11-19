І білий, і чорний цільнозерновий хліб виготовляють із цільного зерна, яке містить усі частини ядра: висівки, зародок та ендосперм. Смак та колір хліба залежать від зерна, з якого його випікали: жита чи пшениці.

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Колір хліба не впливає на його користь

При цьому якщо це борошно грубого помелу, то неважливо, який колір він дає, — вітаміни, клітковина та поживні речовини збережуться і в білому хлібі, і в житньому. Тому білий цільнозерновий хліб не менш корисний, ніж чорний.

Звичайний білий або чорний хліб печуть із рафінованого борошна, яке роблять з очищених зерен. Такі зерна в процесі обробки втрачають частину корисних речовин. Іноді білий пшеничний або чорний хліб додатково збагачують вітамінами та мінералами, але в ньому все одно менше клітковини.

Краще надавати перевагу цільнозерновим продуктам. Якщо любите білий хліб, то нехай він теж буде цільнозерновим. При цьому обов'язково потрібно читати етикетку, на ній має бути зазначено, що хліб "100% цільнозерновий" або "цільнозерновий".