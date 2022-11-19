И белый и черный цельнозерновой хлеб изготавливают из цельного зерна, которое содержит все части ядра: отруби, зародыш и эндосперм. Вкус и цвет хлеба зависят от зерна, из которого выпекали его: ржи или пшеницы.

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Цвет хлеба не влияет на его пользу

При этом если это мука грубого помола, то неважно, какой цвет он дает - витамины, клетчатка и питательные вещества сохранятся и в белом хлебе, и в ржаном. Поэтому белый цельнозерновой хлеб не менее полезен, чем чёрный.

Обычный белый или черный хлеб пекут из рафинированной муки, которую производят из очищенных зерен. Такие зерна в процессе обработки теряют часть полезных веществ. Иногда белый пшеничный или черный хлеб дополнительно обогащают витаминами и минералами, но в нем все равно меньше клетчатки.

Лучше отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. Если любите белый хлеб, то пусть он тоже будет цельнозерновым. При этом обязательно нужно читать этикетку, на ней должно быть указано, что хлеб "100% цельнозерновой" или "цельнозерновой".