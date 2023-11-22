Рада підтримала законопроєкт

Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк. За його словами, за законопроєкт проголосували 271 народний обранець.

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Парламент підтримав в цілому законопроєкт Оксани Дмітрієвої № 8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції,

– написав нардеп.

Нагадаємо, законопроєкт підтримали у першому читанні ще у березні. Потім його відправили на доопрацювання оскільки за словами експертів він мав багато недоліків.

Зокрема, тоді закон не враховував юридичні питання щодо наслідування чи утилізації репродуктивних клітин у разі загибелі військовослужбовця, вивезення біологічних матеріалів за кордон, а також розв'язувати проблему з кріобанками. Нині в Україні лише три приватні кріобанки та жодного державного.

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Кріоконсервація – це збереження сперми чи яйцеклітин шляхом заморожування за дуже низьких температур. Таким чином біоматеріал можна зберігати протягом багатьох років.

Ухвалений законопроєкт дозволить захисникам і захисницям коштом держави заморожувати та зберігати свої сперматозоїди та яйцеклітини, щоб у разі поранення чи смерті стати біологічними батьками та матерями. Така ініціатива покликана зберегти генофонд українців під час війни.