Про це повідомила народна депутатка від Голосу Ольга Стефанишина. У соцмережах вона виклала фото паперів із 882 поправками, які, за її словами, аналізували понад три місяці. Під час цього проводили перемовини з аграріями, Нацполіцією, громадськістю та парламентарями.

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Заблокований проєкт про медичний канабіс

Ми зробили так, щоби він запрацював одразу, як Кабмін ухвалить всю підзаконку, і пацієнти вже наступного року могли отримати ліки і втамувати свій біль,

– розповіла нардепка.

За її словами, вдалося, врахувати найбільш обґрунтовані поправки, але практично третина з них, а саме 226, стала "гробом". Ці поправки внесла партія Батьківщина, її лідерка Юлія Тимошенко, яка виступає проти легалізації, разом із колегами хочуть ставити їх на врахування.

Тому це викликало штучні перешкоди для внесення законопроєкту на голосування, з метою відтягнути час і завадити прийняттю закону.

"Щоби виснажити залу і позбавити закон голосів. Це понад 400 хвилин часу роботи Ради, а по факту два дні абсолютно безглуздого спектаклю: коли правки ставлять на голосування просто щоби тягнути час і не дати закону пройти залу", – розповіла Стефанишина.

Медичний канабіс в Україні

Законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу в Україні був ухвалений у першому читанні Верховною Радою 13 липня 2023 року.

У жовтні комітет Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував законопроєкт про медичний канабіс до другого читання.

Законопроєкт дозволяє використовувати канабіс у медичних, наукових та промислових цілях. Для контролю за обігом та виробництвом речовини пропонують встановити чіткі правила, які вже діють у країнах Європи, зокрема, таких, як Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина тощо.

До того ж в Україні дозволяють використовувати канабіс, який не має психоактивної речовини, тому не викликає стан спʼяніння. Його використовують для лікування хронічного болю, епілепсії, анорексії, розсіяного склерозу, посттравматичного синдрому, артриту, ревматизму, астми, хвороб Альцгеймера та Паркінсона тощо.