Здавалось б, що питань, чому легалізація марихуани в країні, де 8 рік іде війна, бути не повинно, але дискусії щодо цього – не стихають. 24 Канал пояснює, чому медичний канабіс став буквально "жувальною гумкою", яку не можуть прожувати ні депутати, ні суспільство. І що буде, якщо марихуану таки декриміналізують: як закон регулюватиме процес і зрештою, як на цьому може заробити бізнес.

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Крига скресла: в Раді дійшли згоди щодо легалізації коноплі

Зареєстрували законопроєкт №7457 у Верховній Раді ще рік тому – в червні 2022-го. Він передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини лише в медичних та наукових цілях. У лютому, вже цього року, профільний комітет вніс у документ кілька ключових правок, які роблять його відповідним нормам ЄС.

13 липня нардепи схвалили законопроєкт у першому читанні і це рішення насправді є історичним. Схоже, крига скресла. На необхідності легалізувати в Україні медичний канабіс наголосив і президент Володимир Зеленський зазначивши, що це дозволить українцям не терпіти біль, стрес і травми війни.

Важливо! За даними МОЗ, в Україні 6 мільйонів людей потребуватимуть ліків на основі канабісу. До повномасштабної війни таких ліків потребували понад 2 мільйони українців.



Через війну ще близько 4 мільйонів потребуватимуть медикаментозного лікування посттравматичних стресових розладів за допомогою медичного канабісу.

Медичний канабіс допомагає при ПТСР / Фото Unsplash

Що конкретно передбачає законопроєкт №7457:

лікарі матимуть право виписувати препарати з канабіноїдами, а пацієнтам за рецептом від лікаря дозволять купувати та зберігати ліки на основі канабісу;

сама рослина в Україні буде заборонена, а ось тетрагідроканабінол (ТГК) – її головний психоактивний компонент буде мати "обмежений обіг";

люди, які матимуть рецепт від лікаря і документ, що підтверджує діагноз можуть в'їжджати в Україну/виїжджати за кордон з такими препаратами, але у невеликій кількості (при виїзді дозволять перетнути український кордон, а далі все залежить від законів сторони, що приймає);

підприємці зможуть отримати дозвіл та спеціальну ліцензію на вирощування конопель в Україні для виробництва ліків;

вирощувати коноплі в Україні будуть під пильним наглядом поліції;

наукові дослідження простіше буде проводити за кордоном, а будь-які експерименти з рослинними канабіноїдами залишаються під забороною.

Повторний розгляд вніс кілька правок. Вони не змінюють суті положень, але уточнюють низку нюансів:

дозволений вміст ТГК пропонується встановити на рівні не вище 0,3% – для промислових цілей, більше 0,3% – для медичної марихуани;

пропонують додати уточнення, що виробництво нарковмісних ліків з канабісу може здійснювати лише для медичних цілей;

аби налагодити вирощування всередині країни, можуть ввести нульову квоту на імпорт сировини на 5 років, але тільки для виробництва ліків. Тобто на наукову діяльність це не поширюється.

JPS-навігація кожного куща: як здійснюватиметься контроль за обігом

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький пояснює, що насамперед буде чітко визначена різниця між технічними коноплями і коноплями, які використовуються для виробництва медичних лікарських засобів.

У законі чітко регламентується зміст тетрагідроканабінолу, який є цією речовиною для виробництва медичного канабісу. Ми дозволяємо таку норму, яку дозволяють у країнах Європи, окрім Швейцарії — це вміст до 0,3%. Сьогодні в Україні дозволена норма, яку прийняли ще за радянських часів — 0,08%, тобто нічого не дозволено і це дає можливість процвітати різноманітним корупційним схемам, кришуванню й чорному ринку,

— зазначив Радуцький.

За його словами, медичні коноплі, які мають зміст понад 0,3%, можуть вирощуватись тільки на закритих ґрунтах, з відеоспостереженням, спеціалізованою ліцензованою охороною.

"Буде JPS-навігація кожного куща, який відправлятиметься на переробку від аграріїв і кожен препарат, який буде вироблений з цієї сировини, матиме QR-код, так зване 2D кодування", – наголосив Радуцький.

Це дозволить будь-якому громадянину, не кажучи вже про Нацполіцію, СБУ та інші перевіряючі органи, отримати всю інформацію: звідки взялась ця сировина, хто відповідальний за її вирощування, як вона потрапила до виробника. Пацієнт зможе чітко розуміти, хто відповідає за якість цього препарату, навівши смартфон на QR-код.

Важливо! Все, що до 0,3% – контролюватимуть медичні лабораторії, все що вище 0,3% — спеціалізовані ліцензовані лабораторії МВС. До контролю будуть долучені ще й міжнародні організації.

Не для розваг, а для знеболення: чи можна буде купити канабіс в аптеці

Передбачають, що препарати медичного канабісу будуть відпускати в будь-яких аптеках, але лише за наявності електронного рецепта. За паперовим рецептом ці препарати отримати буде неможливо. Адже електронний рецепт – це можливість регулювання їх продаж перевіряючими органами.

Зокрема, Національна служба здоров'я України зможе чітко розуміти, який лікар виписав такий препарат і чи дійсно такий препарат потрібний саме цьому пацієнту.

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"Варварська методика": українці потребують канабісу

Важливо розуміти, що коли ми говоримо про легалізацію медичного канабісу, йдеться не про дозвіл на куріння трави чи можливість вільно купити її в аптеці, якщо у вас поганий настрій. Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.

Медичний канабіс – що це таке Це широкий термін, який застосовують для ліків на основі конопель, які використовуються для полегшення симптомів. Медичний канабіс використовують в різних формах: це можуть бути інгаляції, капсули, спреї, масла, екстракти, чи "чай", — залежно від медичної потреби.

Зокрема, препарати на основі медичного канабісу є дієвим знеболювальним засобом за паліативної допомоги. Його використання допоможе зменшити вжиток опіатів. Він допомагає онкохворим пацієнтам, які мають часту нудоту, відсутність апетиту і страждають від безсоння та нестерпного болю.

В Україні є трошки варварська методика, коли болі таким хворим знімаються опіумними препаратами, наркотиками по типу морфіну, які дуже важкі для людини та ще більш скорочують їхнє життя, якого і так небагато залишилось. Канабіс – це альтернатива тому,

– наголосив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Легалізація канабісу в Україні може допомогти мільйонам хворих українців, де інші ліки безсилі. Наприклад, деякі форми епілепсії не піддаються лікуванню іншими відомими препаратами. У таких випадках говорять про фармрезистентну епілепсію. Використання медичного канабісу полегшує перебіг нападів та значно зменшує їхню частоту. Медичний канабіс безпечний і ефективний засіб знеболення / Фото The Village

Крім того, медичний канабіс може допомогти людям, які пройшли війну, полон чи стали жертвою домашнього насильства і страждають від посттравматичного розладу. При ПТСР люди шукають, як заспокоїтися, зменшити тривожність, подолати панічні атаки – інакше кажучи "забутися".

Часто вони вирішують випивати чи приймати інші психотропні речовини, але це лише підвищує тривожність, збільшує ризик депресії та сприяє втраті соціальних зв'язків. Натомість медичний канабіс має анксіолітичну дію – заспокоює. При цьому, не впливає на поведінку і не руйнує стан здоров'я печінки та мозку так, як це робить алкоголь.

Довідково! Ефективність медичного канабісу при ПТСР доведена. Дослідження канадського Університету Британської Колумбії, яке проводили у 2019 році, показало, що вживання канабісу знижує ризик виникнення депресії та суїцидальних думок у людей із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) у 4 – 7 разів.

Можливості для бізнесу від легалізації канабісу

Річ у тому, що фармкомпанії зможуть виробляти нові препарати, а аграрії отримають доступ до нової ніші вирощування медичних, а не лише промислових конопель.

Зверніть увагу! За даними Forbes, станом на літо 2022 року в Україні діяли близько 30 компаній, які спеціалізувались на промислових коноплях. Загальний обсяг посівів був майже 4000 гектарів землі.

Легалізація медичного канабісу в Україні відкриває міжнародним компаніям новий ринок збуту. Також ці компанії зможуть зробити так званий "канабісний хаб" – виробляти в Україні ліки й експортувати до Європи.

Водночас фахівці пояснюють, що є низка викликів. Так, найбільш придатний регіон для вирощування конопель – це південь України, який наразі окупований росіянами та сильно постраждав від наслідків підриву Каховської ГЕС.

Наступний виклик – інвестиції, займатись медичними коноплями не лише дорого, а й довго. Це міф, мовляв, щойно дозволять вирощувати, всі, хто займався цим нелегально, зможуть торгувати. Крім інвестицій потрібно отримати спеціальний сертифікат якості, без нього торгівля на експорт точно буде заборонена.