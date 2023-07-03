Але попри це в Україні й далі є багато противників таких ліків. Вони поширюють різні міфи та упередження, тому 24 Канал вирішив розібрати найпоширеніші з них.

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Актуальність легалізації

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив про необхідність нарешті легалізувати в Україні ліки на основі канабісу. Також за це виступали різні громадські організації. За їхніми словами, легалізація препаратів на основі медичного канабісу здатна забезпечити життя без болю мільйонам пацієнтів з онкологією, епілепсією та розсіяним склерозом.

Крім того, прибічники легалізації наголошують, що під час війни медичний канабіс має ще більшу актуальність, оскільки йдеться про лікування людей з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій. Дослідження показують, що вживання марихуани пов’язане зі зменшенням загальних симптомів посттравматичного стресового розладу та покращенням якості життя.

Законопроєкт про легалізацію канабісу (№7457) з медичною метою лежить у Верховній Раді вже понад рік. У лютому комітет рекомендував парламенту його ухвалити. А в Міністерстві охорони здоров’я наголосили на тому, що медичний канабіс може запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування.

Важливо! Ми спростовуємо міфи про вживання "традиційної" марихуани через куріння. Медичний канабіс не містить речовин, які викликають стан сп'яніння чи ейфорію. Тому є набагато безпечнішим і не впливає на свідомість людей, крім помірної седативної дії.

Наскільки шкідлива марихуана

До сьогоднішнього дня не зафіксовано жодного випадку смерті від передозування марихуаною. Однак, важливо враховувати, що її вживання може мати негативні наслідки. Основний ризик пов'язаний з втратою контролю над власною поведінкою при вживанні канабіноїдів, що може призвести до травм або потрапляння в ДТП.

Куріння марихуани сприяє збільшенню ризику розвитку легеневих захворювань та може викликати психічні розлади. Вагітні жінки, які вживають марихуану, також народжують дітей з меншою вагою (хоча це питання все ще потребує додаткових досліджень, аналогічно до тютюну).

Але в цілому експерти визнають, що шкода для здоров'я від куріння марихуани – менша, ніж від куріння тютюну. У тому числі й тому, що "косяки" курять значно рідше, ніж звичайні сигарети.

Залежність від марихуани

Марихуана може викликати залежність, але меншою мірою, ніж алкоголь, нікотин і важкі наркотики. За даними досліджень, приблизно 10% людей можуть отримати залежність від цієї речовини. Проте, варто зазначити, що це зазвичай стосується осіб, які вживають марихуану довгий час і щоденно (але це трапляється рідше, ніж навіть з кофеїном).

Більшість випадків залежності від марихуани мають психологічний характер, а не фізіологічний. Залежність від марихуани на рівні фізіології практично не існує. Іншими словами, не спостерігається фізичних "ломок" або відсутності неприємних відчуттів при відмові від цієї речовини.

Марихуана – шлях до важких наркотиків

Невідомо. Люди, які курять травичку, дійсно частіше "сідають" на героїн, але, можливо, справа тільки в кореляції, а не в причинно-наслідковому зв'язку. Тобто, у них спочатку була схильність до вживання наркотиків, просто почали вони з найбільш доступного і дешевого.

Марихуана лише шкодить здоров'ю

Канабіс здатен полегшити хронічний біль, симптоми розсіяного склерозу, нудоту і блювоту при хімієтерапії, епілепсію і синдром роздратованого кишківника. Також встановили, що канабіс знижує тяжкість симптомів людей з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) більш ніж удвічі.

Ще марихуана знімає судоми при синдромі Паркінсона – ось популярний ролик, де добре видно, як це відбувається:

Вплив марихуани на людей з хворобою Паркінсона: дивіться відео

Накурені люди небезпечні

Вживання конопель не стимулює агресивну поведінку (як у випадку з алкоголем). Навпаки, сп'янілі від марихуани люди схильні поводитися більш розслаблено, але у них підвищується сонливість та може знизитися лібідо.

Якщо ви бачили на вулиці агресивну, неадекватну людину, що чіпляється до перехожих – вона точно не перебуває під впливом марихуани. Така поведінка більш характерна для алкоголю, кокаїну або "спідів". Типові "травокури" – усміхнені, балакучі домосіди.