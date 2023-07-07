МОЗ підтримує легалізацію медичного канабісу

Про це розповів заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, наркотики вже використовуються в секторі охорони здоров'я для лікування хронічного болю, для паліативного лікування.

Також на тему Медичний канабіс: найпоширеніші міфи і як він може покращити життя українців

І є відповідні регуляторні і органи, і регуляторні процеси по обігу таких наркотичних засобів. Законопроєкт, який зараз розглядається, це законопроєкт, який дозволяє використовувати препарати, які були отримані з медичного канабісу в медичних цілях.

Що будуть лікувати медичним канабісом

Велика кількість країн вже провела відповідні законодавчі зміни, тобто вони визнали канабіс, і вони використовують його для медичних цілей. Але це не означає, що канабіс буде використовуватися для рекреаційних цілей. Це означає, що через певні регуляції буде дозволено використовувати препарати медичних конопель саме при лікуванні пацієнтів,

– розповів Ігор Кузін.

За його словами, лікування буде фокусуватися навколо трьох основних груп: хронічний біль, неврологічні розлади і психічні розлади –там де доказова база з використання саме медичної коноплі.

До цієї групи препаратів буде застосовуватися такі ж саме засоби захисту і контролю, як, наприклад, використовуються до морфіну або до опію або до інших наркотичних анальгетиків.

Застосування буде відбуватися суворо до національних протоколів. І відповідно, зараз проводиться робота по адаптації таких протоколів. Світ має вже певні рекомендації, стандарти з дозування та особливостям застосування. Тому, безумовно, мають бути ще розроблені і адаптовані клінічні протоколи і настанови, в яких випадках, в яких умовах, в якому дозуванні будуть застосовуватись такі препарати.