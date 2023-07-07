Минздрав поддерживает легализацию медицинского каннабиса

Об этом рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в эфире телемарафона. 24 Канал. По его словам, наркотики уже используются в секторе здравоохранения для лечения хронической боли, паллиативного лечения.

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И есть соответствующие регуляторные и органы и регуляторные процессы по обращению таких наркотических средств. Законопроект, который сейчас рассматривается, это законопроект, позволяющий использовать препараты, полученные из медицинского каннабиса в медицинских целях.

Что будут лечить медицинским каннабисом

Большое количество стран уже провело соответствующие законодательные изменения, то есть они признали каннабис, и они используют его для медицинских целей. Но это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей. Это означает, что из-за определенных регуляций будет разрешено использовать препараты медицинской конопли именно при лечении пациентов,

– рассказал Игорь Кузин.

По его словам, лечение будет фокусироваться вокруг трех основных групп: хроническая боль, неврологические расстройства и психические расстройства там где доказательная база по использованию именно медицинской конопли.

К этой группе препаратов будут применяться такие же средства защиты и контроля, как, например, используемые к морфину или опию или другим наркотическим анальгетикам.

Применение будет происходить строго по национальным протоколам. И, соответственно, сейчас проводится работа по адаптации таких протоколов. У мира уже есть определенные рекомендации, стандарты по дозировке и особенностям применения. Поэтому, безусловно, должны быть разработаны и адаптированы клинические протоколы и указания, в каких случаях, в каких условиях, в какой дозировке будут применяться такие препараты.