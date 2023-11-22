Совет поддержал законопроект

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. По его словам, за законопроект проголосовали 271 народный избранник.

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Парламент поддержал в целом законопроект Оксаны Дмитриевой № 8011 о создании государственных гарантий по сохранению возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции,

– написал нардеп.

Напомним, законопроект поддержали в первом чтении еще в марте. Затем его отправили на доработку, поскольку по словам экспертов у него было много недостатков.

В частности, тогда закон не учитывал юридические вопросы по подражанию или утилизации репродуктивных клеток в случае гибели военнослужащего, вывозу биологических материалов за границу, а также решать проблему с криобанками. Сейчас в Украине только три частных криобанка и ни одного государственного.

Бесплатные криобанки для украинских военных

Криоконсервация – это сохранение спермы или яйцеклеток путем замораживания при очень низких температурах. Таким образом, биоматериал можно хранить в течение многих лет.

Принятый законопроект позволит защитникам и защитницам на средства государства замораживать и хранить свои сперматозоиды и яйцеклетки, чтобы в случае ранения или смерти стать биологическими родителями и матерями. Такая инициатива призвана сохранить генофонд украинцев во время войны.