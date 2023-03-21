Що передбачає новий закон

Цей законопроєкт підтримало 256 народних обранців. Його ініціаторкою виступила Оксана Дмітрієва, документ передбачає внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство.

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Законопроєкт дозволить захисникам і захисницям коштом держави заморожувати та зберігати свої репродуктивні клітини, щоб у разі поранення стати біологічними батьками та матерями.

Обговорення законопроєкту

Ініціативу 16 березня підтримали експери та медики. За їхніми оцінками, рівень народжуваності за останнє десятиліття знизився приблизно від 500 тисяч дітей до 195 тисяч у 2022 році. У секторі оборони, за даними Міноборони, задіяно понад 1 мільйон чоловіків та жінок переважно молодого віку. Через травми, поранення, постійний стрес вони втрачають здоров'я, у тому числі і репродуктивне. Це також вимушена еміграція жінок та дітей може призвести до критичного падіння народжуваності.

Але експерти також зазначали, що документ потребує доопрацювання. Зокрема, він має врегулювати юридичні питання щодо наслідування чи утилізації репродуктивних клітин у разі загибелі військовослужбовця, вивезення біологічних матеріалів за кордон, а також розв'язувати проблему з кріобанками. Нині в Україні лише три приватні кріобанки та жодного державного.

Також заступниця Комітету охорони здоров'я ВР Оксани Дмитрієвої зазначала, що відповідні редагування вже розробляються, а сам законопроєкт буде винесений на голосування до літа 2023 року.

Тому наразі невідомо, чи ці правки були застосовані у прийнятому Верховною Радою законопроєкті.