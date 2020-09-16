Безкоштовна хірургічна допомога: де отримати та що робити, якщо у вас вимагають гроші
Національна служба здоров'я України (НСЗУ) уклала договір із 844 медзакладами на здійснення хірургічних операцій у стаціонарних умовах, 4 з них – приватні.
Служба виплатила цим закладам 5,5 млрд грн за надання хірургічних послуг пацієнтам у квітні-вересні. Про це йдеться в повідомленні НСЗУ.
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В безоплатний пакет хірургічної допомоги в стаціонарі медзакладу включено:
- проведення хірургічної операції з забезпеченням анестезії;
- інструментальні та лабораторні обстеження, включаючи патоморфологічні;
- післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення та подальша медикаментозна терапія;
- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
- медична реабілітація в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень;
- ліки з Нацпереліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
- харчування в стаціонарних умовах.
Окрім того, пацієнту надаються безоплатно ліки та медичні вироби, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі.
Що потрібно для отримання безоплатної хірургічної допомоги:
- отримати направлення свого лікаря, з яким укладено декларацію, або лікуючого лікаря, та звернутись до обраного медзакладу;
- в разі невідкладного стану пацієнт може звернутись до лікарні без направлення, або викликати "швидку" за номером 103, яка за необхідності доставить його до медзакладу.
Пацієнт може звернутись за хірургічною допомогою до будь-якого з понад 800 медзакладів, з якими НСЗУ уклала договір на надання таких послуг, незалежно від свого місця проживання чи реєстрації. Ці послуги для пацієнта будуть безоплатними.
Також в НСЗУ повідомили, що через продовження карантину, оплати медзакладам, які законтрактовані на пакет "Хірургічні операції у стаціонарних умовах" до 1 жовтня здійснюються на 100% за глобальним бюджетом.
Тобто заклад отримує кошти незалежно від того, скільки в ньому проведено операційних втручань.