Бесплатная хирургическая помощь: где получить и что делать, если у вас требуют деньги
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заключила договор с 844 медучреждениями на осуществление хирургических операций в стационарных условиях, 4 из них – частные.
Служба выплатила этим заведениям 5,5 млрд грн за предоставление хирургических услуг пациентам в апреле-сентябре. Об этом говорится в сообщении НСЗУ.
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В бесплатный пакет хирургической помощи в стационаре медучреждения включено:
- проведение хирургической операции с обеспечением анестезии;
- инструментальные и лабораторные исследования, включая патоморфологические;
- послеоперационный мониторинг пациента, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия;
- круглосуточный врачебный и медсестринский уход;
- медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений;
- лекарства с Нацперечня основных лекарственных средств и расходные материалы;
- питание в стационарных условиях.
Кроме того, пациенту предоставляются бесплатно лекарства и медицинские изделия, которые заведение получает через централизованные госзакупки.
Что нужно для получения бесплатной хирургической помощи:
- получить направление своего врача, с которым заключена декларация, или лечащего врача, и обратиться в выбранное медучреждение;
- в случае неотложного состояния пациент может обратиться в больницу без направления, или вызвать "скорую" по номеру 103, которая при необходимости доставит его в медучреждение.
Пациент может обратиться за хирургической помощью в любое из более 800 медучреждений, с которыми НСЗУ заключила договор на оказание таких услуг, независимо от своего места проживания или регистрации. Эти услуги для пациента будут бесплатными.
Также в НСЗУ сообщили, что из-за продолжения карантина, оплаты медучреждениям, с которыми есть контракт на пакет "Хирургические операции в стационарных условиях" до 1 октября осуществляются на 100% по глобальному бюджету.
То есть учреждение получает средства независимо от того, сколько в нем проведено операционных вмешательств.