Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заключила договор с 844 медучреждениями на осуществление хирургических операций в стационарных условиях, 4 из них – частные.

Служба выплатила этим заведениям 5,5 млрд грн за предоставление хирургических услуг пациентам в апреле-сентябре. Об этом говорится в сообщении НСЗУ.

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В бесплатный пакет хирургической помощи в стационаре медучреждения включено:

проведение хирургической операции с обеспечением анестезии;

инструментальные и лабораторные исследования, включая патоморфологические;

послеоперационный мониторинг пациента, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений;

лекарства с Нацперечня основных лекарственных средств и расходные материалы;

питание в стационарных условиях.

Кроме того, пациенту предоставляются бесплатно лекарства и медицинские изделия, которые заведение получает через централизованные госзакупки.

Что нужно для получения бесплатной хирургической помощи:

получить направление своего врача, с которым заключена декларация, или лечащего врача, и обратиться в выбранное медучреждение;

в случае неотложного состояния пациент может обратиться в больницу без направления, или вызвать "скорую" по номеру 103, которая при необходимости доставит его в медучреждение.

Важно: медицинская помощь пациенту в неотложном состоянии предоставляется бесплатно без каких-либо дополнительных условий – без направления и без декларации с врачом.

Пациент может обратиться за хирургической помощью в любое из более 800 медучреждений, с которыми НСЗУ заключила договор на оказание таких услуг, независимо от своего места проживания или регистрации. Эти услуги для пациента будут бесплатными.

Если у вас требуют деньги за бесплатные услуги, сообщайте об этом НСЗУ по номеру 16-77.

Также в НСЗУ сообщили, что из-за продолжения карантина, оплаты медучреждениям, с которыми есть контракт на пакет "Хирургические операции в стационарных условиях" до 1 октября осуществляются на 100% по глобальному бюджету.

То есть учреждение получает средства независимо от того, сколько в нем проведено операционных вмешательств.