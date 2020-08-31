Чтобы получить медицинскую помощь нужно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Бригада должна доставить пациента в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на оказание услуг по лечению инфаркта или инсульта.

В случае инсульта и инфаркта миокарда каждая минута важна! Это – неотложные состояния, написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Помните, что получить правильную медицинскую помощь крайне важно! Поэтому если у ваших близких инфаркт или инсульт – требуйте, чтобы их доставили в соответствующее заведение, где могут предоставить гарантированную, качественную и быструю медпомощь,

– заявила Супрун.

С апреля НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам с инфарктом и инсультом более 642 млн гривен. Тарифы на оплату этих услуг повышены с 1 июля: 88% на лечение инфаркта и на 40% — инсульта. Уже 31 тысяча пациентов получили медпомощь с апреля по июль по этим направлениям.

Что именно входит в пакеты услуг, которые пациенты получают бесплатно

диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования)

проведение тромболитической терапии (при инсульте)

стентирование (при инфаркте)

круглосуточный мониторинг состояния в реанимации

медицинская реабилитация в остром периоде

лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств

расходные материалы, лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно за средства налогоплательщиков (например, стенты)

питание в стационарных условиях

На сегодня проблемой остается то, что не все пациенты получают помощь в соответствующих учреждениях – до сих пор не налажен четкий маршрут пациента в случае этих неотложных состояний.

Карту медучреждений, оказывающих медицинскую помощь по программе медицинских гарантий, можно посмотреть по ссылке. По поисковому слову "инсульт" или "инфаркт" можно найти заведения, которые заключили договоры с НСЗУ на оказание именно этой медицинской помощи.

Сейчас договоры заключены на предоставление этих услуг заключены со 192 учреждениями на лечение инсульта, и 64 — для лечения инфаркта.