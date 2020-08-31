Інфаркт та інсульт: де отримати безкоштовно меддопомогу в Україні
Щоб отримати медичну допомогу потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103. Бригада має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту.
У разі інсульту та інфаркту міокарда кожна хвилина важлива! Це — невідкладні стани, написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.
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Пам’ятайте, що отримати правильну медичну допомогу вкрай важливо! Тож якщо ваші близькі мають інфаркт або інсульт — вимагайте, щоб їх доставили у відповідний заклад, де можуть надати гарантовану, якісну і швидку меддопомогу,
– заявила Супрун.
З квітня НСЗУ виплатила медзакладам за надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом понад 642 млн гривень. Тарифи на оплату цих послуг підвищено з 1 липня: на 88% на лікування інфаркту та на 40% — інсульту. Вже 31 тисяча пацієнтів отримали меддопомогу з квітня по липень за цими напрямками.
Що саме входить до пакетів послуг, які пацієнти отримують безкоштовно
- діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження)
- проведення тромболітичної терапії (при інсульті)
- стентування (при інфаркті)
- цілодобовий моніторинг стану в реанімації
- медична реабілітація в гострому періоді
- лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів
- витратні матеріали, ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти платників податків (наприклад, стенти)
- харчування в стаціонарних умовах
На сьогодні, проблемою залишається те, що не всі пацієнти отримують допомогу у відповідних закладах – досі не налагоджений чіткий маршрут пацієнта у випадку цих невідкладних станів.
Карту медзакладів, які надають медичну допомогу за програмою медичних гарантій, можна переглянути за посиланням. За пошуковим словом "інсульт" чи "інфаркт" можна знайти заклади, які уклали договори з НСЗУ на надання саме цієї медичної допомоги.
Наразі договори укладено на надання цих послуг укладено зі 192 закладами на лікування інсульту, та 64 — для лікування інфаркту.