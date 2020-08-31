Щоб отримати медичну допомогу потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103. Бригада має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту.

У разі інсульту та інфаркту міокарда кожна хвилина важлива! Це — невідкладні стани, написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Пам’ятайте, що отримати правильну медичну допомогу вкрай важливо! Тож якщо ваші близькі мають інфаркт або інсульт — вимагайте, щоб їх доставили у відповідний заклад, де можуть надати гарантовану, якісну і швидку меддопомогу,

– заявила Супрун.

З квітня НСЗУ виплатила медзакладам за надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом понад 642 млн гривень. Тарифи на оплату цих послуг підвищено з 1 липня: на 88% на лікування інфаркту та на 40% — інсульту. Вже 31 тисяча пацієнтів отримали меддопомогу з квітня по липень за цими напрямками.

Що саме входить до пакетів послуг, які пацієнти отримують безкоштовно

діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження)

проведення тромболітичної терапії (при інсульті)

стентування (при інфаркті)

цілодобовий моніторинг стану в реанімації

медична реабілітація в гострому періоді

лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів

витратні матеріали, ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти платників податків (наприклад, стенти)

харчування в стаціонарних умовах

На сьогодні, проблемою залишається те, що не всі пацієнти отримують допомогу у відповідних закладах – досі не налагоджений чіткий маршрут пацієнта у випадку цих невідкладних станів.

Карту медзакладів, які надають медичну допомогу за програмою медичних гарантій, можна переглянути за посиланням. За пошуковим словом "інсульт" чи "інфаркт" можна знайти заклади, які уклали договори з НСЗУ на надання саме цієї медичної допомоги.

Наразі договори укладено на надання цих послуг укладено зі 192 закладами на лікування інсульту, та 64 — для лікування інфаркту.