Антитіла, які імунна система виробляє для боротьби з коронавірусом, можуть "працювати" тільки кілька місяців у людей з легкою формою захворювання. Але це не означає, що захист зникає або що буде неможливо розробити ефективну вакцину.

У дослідженні, яке опублікували в New England Journal of Medicine, брали участь 34 пацієнти з коронавірусом, вони мали легкі симптоми інфекції та не потребували інтенсивної терапії.

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Втрата антитіл до коронавірусу

Аналіз крові на предмет наявності антитіл до вірусу брався двічі: перший – в середньому через 37 днів після появи симптомів, другий – через 86 днів. Дослідники виявили, що кількість антитіл швидко скорочується і період їх напіврозпаду становить близько 73 днів. Причому розпад антитіл відбувався навіть швидше, ніж при SARS (атипової пневмонії).

І хоча поки є мало доказів того, що людина, яка перехворіла на COVID-19, може підхопити цю інфекцію повторно, дослідникам ще потрібно визначити конкретні особливості імунітету.

Результати цього дослідження збігаються з висновками іншого, проведеного недавно Лондонським Королівським коледжем, яке виявило, що рівень антитіл через три місяці після зараження може знизитися до такого ступеня, що їх неможливо виявити.

Ризик повторного зараження

Але не все так безнадійно, оскільки людський організм може виробити й інші форми імунних реакцій, в тому числі за допомогою так званих Т-клітин, які теж можуть захистити людину від повторного зараження COVID-19.

Це підтверджує і заява вищого органу у сфері охорони здоров'я у Швеції про те, що люди, які вже перенесли захворювання, ймовірно, будуть мати імунітет протягом як мінімум шести місяців після зараження, незалежно від того, виробили вони антитіла чи ні.