Антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с коронавирусом, могут "работать" только несколько месяцев у людей с легкой формой заболевания. Но это не значит, что защита исчезает или что будет невозможно разработать эффективную вакцину.

В исследовании, которое опубликовали в New England Journal of Medicine, участвовали 34 пациента с коронавирусом, у них были легкие симптомы инфекции и они не нуждались в интенсивной терапии.

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Потеря антител к коронавирусу

Анализ крови на предмет наличия антител к вирусу брался дважды: первый – в среднем через 37 дней после появления симптомов, второй – через 86 дней. Исследователи обнаружили, что количество антител быстро сокращается и период их полураспада составляет около 73 дней. Причем распад антител происходил даже быстрее, чем при SARS (атипичной пневмонии).

И хотя пока мало доказательств того, что человек, который переболел COVID-19 может подхватить эту инфекцию повторно, исследователям еще предстоит определить конкретные особенности иммунитета.

Результаты этого исследования совпадают с выводами другого, проведенного недавно Лондонским Королевским колледжем, которое выявило, что уровень антител через три месяца после заражения может снизиться до такой степени, что их невозможно обнаружить.

Риск повторного заражения

Но не все так безнадежно, поскольку человеческий организм может выработать и другие формы иммунных реакций, в том числе с помощью так называемых Т-клеток, которые тоже могут защитить человека от повторного заражения COVID-19.

Это подтверждает и заявление высшего органа в сфере здравоохранения в Швеции о том, что люди, которые уже перенесли заболевание, вероятно, будут иметь иммунитет в течение как минимум шести месяцев после заражения, независимо от того, выработали они антитела или нет.