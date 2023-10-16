Досі немає однозначного пояснення тому, чому деякі люди набирають вагу при прийомі антидепресантів, тоді як інші залишаються без змін. Однак відомо, що різні категорії антидепресантів можуть варіювати за своєю здатністю викликати набір ваги.

Також на тему Чому нам іноді хочеться посумувати

Які антидепресанти можуть викликати набір ваги

Деякі з таких препаратів включають:

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Ці антидепресанти широко поширені на практиці і, як правило, мають невелику кількість побічних ефектів. Однак деякі з них, такі як пароксетин можуть викликати збільшення ваги.

(СІЗЗС). Ці антидепресанти широко поширені на практиці і, як правило, мають невелику кількість побічних ефектів. Однак деякі з них, такі як пароксетин можуть викликати збільшення ваги. Трициклічні та тетрациклічні антидепресанти. Ці препарати, такі як амітриптилін, іміпрамін та доксепін, використовуються менш часто, ніж СІЗЗС, у зв'язку з більш вираженими побічними ефектами, включаючи набір ваги.

Ці препарати, такі як амітриптилін, іміпрамін та доксепін, використовуються менш часто, ніж СІЗЗС, у зв'язку з більш вираженими побічними ефектами, включаючи набір ваги. Інгібітори моноаміноксидази (ІМАО ). Прикладом такого антидепресанту є фенелзин. Ці препарати супроводжуються безліччю побічних ефектів, включаючи набір ваги. Пацієнтам, які приймають їх, доводиться стежити за дієтою та уникати певних продуктів, таких як сири, ковбаси та соєві продукти, через вміст тираміну та тирозину.

). Прикладом такого антидепресанту є фенелзин. Ці препарати супроводжуються безліччю побічних ефектів, включаючи набір ваги. Пацієнтам, які приймають їх, доводиться стежити за дієтою та уникати певних продуктів, таких як сири, ковбаси та соєві продукти, через вміст тираміну та тирозину. Атипові антидепресанти. Це препарати, які не підпадають під інші категорії. Один з них, міртазапін (ремерон), може збільшувати апетит та сприяти набору ваги.

Не всі препарати з цих категорій призводять до набору ваги. Наприклад, бупропіон, атиповий антидепресант, не має такого побічного ефекту.

Спосіб життя теж впливає

На вагу впливають безліч факторів, як прийом антидепресантів, так і фізичний і емоційний стан людини.

Симптоми депресії можуть виявлятись у різних людей по-різному. Наприклад, у деяких людей депресія може спричинити переїдання, що призводить до набору ваги. В інших навпаки, депресія може придушити апетит і вони можуть схуднути. У деяких випадках, починаючи прийом антидепресантів, покращується настрій, що може спровокувати підвищений апетит і, отже, збільшення ваги.

Однак важливо відзначити, що набір або втрата ваги можуть бути пов'язані не лише з депресією та ліками. З віком дорослі люди, як правило, схильні до змін у своєму способі життя, що також може вплинути на зайві кілограми. У дорослих людей фізична активність може знижуватись, а дієта змінюватися. Якщо кількість калорій, що споживаються, перевищує кількість калорій, яка спалюються протягом дня, це може призвести до набору ваги.

У людей, які страждають на депресію, також часто змінюється спосіб життя. Вони втрачають інтерес до фізичної активності, і навіть самостійне підняття з ліжка може бути важким завданням. Якщо рівень активності знижується, а споживання їжі збільшується, це може спричинити збільшення ваги.