До сих пор нет однозначного объяснения тому, почему некоторые люди набирают вес при приеме антидепрессантов, в то время как другие остаются без изменений. Однако известно, что разные категории антидепрессантов могут варьировать по своей способности вызывать набор весов.

Также на тему Почему нам иногда хочется поскучать

Какие антидепрессанты могут вызвать набор весов

Некоторые из таких препаратов включают:

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Эти антидепрессанты широко распространены на практике и, как правило, обладают небольшим количеством побочных эффектов. Однако некоторые из них, такие как пароксетин, могут вызвать увеличение веса.

(СИОЗС). Эти антидепрессанты широко распространены на практике и, как правило, обладают небольшим количеством побочных эффектов. Однако некоторые из них, такие как пароксетин, могут вызвать увеличение веса. Трициклические и тетрациклические антидепрессанты. Эти препараты, такие как амитриптилин, имипрамин и доксепин, используются менее часто, чем СИОС, в связи с более выраженными побочными эффектами, включая набор веса.

Эти препараты, такие как амитриптилин, имипрамин и доксепин, используются менее часто, чем СИОС, в связи с более выраженными побочными эффектами, включая набор веса. Ингибиторы моноаминооксидазы (ИМАО) ). Примером такого антидепрессанта является фенелзин. Эти препараты сопровождаются множеством побочных эффектов, включая набор весов. Пациентам, которые принимают их, приходится следить за диетой и избегать определенных продуктов, таких как сыры, колбасы и соевые продукты через содержание тирамина и тирозина.

). Примером такого антидепрессанта является фенелзин. Эти препараты сопровождаются множеством побочных эффектов, включая набор весов. Пациентам, которые принимают их, приходится следить за диетой и избегать определенных продуктов, таких как сыры, колбасы и соевые продукты через содержание тирамина и тирозина. Атипичные антидепрессанты. Это препараты, не подпадающие под другие категории. Один из них, миртазапин (Ремерон), может увеличивать аппетит и способствовать набору веса.

Не все препараты из этих категорий приводят к набору веса. К примеру, бупропион, атипичный антидепрессант, не имеет такого побочного эффекта.

Образ жизни тоже влияет

На вес влияют множество факторов как прием антидепрессантов, так и физическое и эмоциональное состояние человека.

Симптомы депрессии могут проявляться у разных людей по-разному. Например, у некоторых людей депрессия может повлечь за собой переедание, что приводит к набору веса. В других наоборот, депрессия может подавить аппетит, и они могут похудеть. В некоторых случаях, начиная прием антидепрессантов, улучшается настроение, что может спровоцировать повышенный аппетит и, следовательно, увеличение веса.

Однако важно отметить, что набор или потеря веса могут быть связаны не только с депрессией и лекарством. С возрастом взрослые люди, как правило, подвержены изменениям в своем образе жизни, что также может повлиять на лишние килограммы. У взрослых людей физическая активность может снижаться, а диета изменяться. Если количество потребляемых калорий превышает количество калорий, которые сжигаются в течение дня, это может привести к набору веса.

У людей, страдающих депрессией, также часто меняется образ жизни. Они теряют энтузиазм к физической активности, а также самостоятельное поднятие с кровати может стать трудным заданием. Если уровень активности снижается, а потребление пищи увеличивается, это может привести к увеличению веса.