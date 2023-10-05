Виражати смуток можна різними способами, включаючи плач, апатію, бажання бути наодинці з собою, сльози і навіть агресію. Це є нормальними способами вираження емоцій, і не завжди вони мають сприйматися, як щось погане, навіть якщо масова культура може подавати їх як неприйнятні.

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Функція суму

Сум – це завершальний етап ухвалення невідповідності реальності та очікувань чи розставання з чимось, чи кимось для нас дорогим. І якщо ігнорувати сум, можна почати відчувати злість чи образу, а їх пережити може бути складніше, вважає професор Едвард Воткінс.

Функція смутку — допомогти людині більше дізнатися про себе та свої потреби – а отже, і знайти спосіб реалізувати свої бажання. Проживіть ці емоції, прислухайтесь до себе та своїх почуттів, розділіть їх з кимось, можна спробувати практики усвідомленості або побути на природі.

Коли смуток стає проблемою

Важливо: надовго в смутку застрягти не можна. Якщо сум стає "хронічним", людина може впасти в румінацію – прокручування в голові неприємних думок, все сильніше занурюватися в них і далі відходити від того, для чого смуток потрібний, – від розв'язання проблеми, яку смуток і підсвічує.

У разі, якщо сум тривалий час не минає або систематично повертається, виникає апатія, стає складно отримувати задоволення від дій чи подій, які раніше приносили радість, падає інтерес до життя та бажання щось робити, а також знижується лібідо, погіршується сон та апетит. потрібно звертатися до фахівця. Ці ознаки можуть вказувати на депресію, а без допомоги психотерапевта та психіатра вийти з цього стану дуже важко і іноді навіть неможливо.