Про що брешуть пацієнти

Лікарі та вчені нерідко порушують питання про пацієнтську брехню. Наприклад, існує думка, що дані про кількість вживаного алкоголю, які повідомляє пацієнт, потрібно подвоювати, а про фізичну активність – ділити на два. Розберемося, що відомо.

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У 2020 році опублікували дані опитування 500 осіб. Виявилося, що лікарям брехали:

46% опитаних – про куріння;

43% – про фізичну активність;

38% – про вживання алкоголю;

29% – про сексуальних партнерів.

Чому брешуть лікарям

Головною причиною приховування інформації серед учасників цього опитування був сором. Але були й інші: наприклад 33% – переважно жінки – побоювалися дискримінації, 22% вважали, що лікар просто не сприйматиме їх серйозно, якщо дізнається правду. Один чоловік приховував зловживання алкоголем, бо просто не хотів слухати лекції від лікаря. Заважало чесному спілкуванню з лікарем присутність родичів на прийомі.

Один огляд показав, що від 20 до 77% пацієнтів приховують від лікарів застосування методів альтернативної медицини. Часто це відбувається, тому що лікарі просто не питають про це, а пацієнти не вважають, що про це треба розповідати. Однак люди також зазначали, що чекали на осуд від фахівців, а також вважали, що ті все одно не можуть допомогти їм.

Відомо, що пацієнти можуть не повідомляти лікарів про депресію. Це відбувається через небажання приймати ліки, побоювання появи інформації про депресію у медичній картці.

Порівняно велике дослідження показало, що пацієнти часто приховують свою незгоду з лікарем (46%), а також те, що не розуміють його інструкцій (32%). Рідше люди повідомляли неадекватні дані про свою фізичну активність, дієту, прийом ліків, відмову від прийому медикаментів та отримання лікування, яке призначив інший лікар. Тобто пацієнти можуть брехати з приводу досить невинних речей.

Усього понад 60% опитаних хоча б раз щось приховували від лікаря. Основними причинами були небажання вислуховувати нарікання та отримувати прочухана, а також, як і в наведеному вище опитуванні, сором'язливість. Найчастіше обманювали лікарів жінки, молоді люди та люди з низькою оцінкою стану свого здоров'я.