О чем врут пациенты

Врачи и ученые часто поднимают вопрос о пациентской лжи. К примеру, существует мнение, что данные о количестве употребляемого алкоголя, которые сообщает пациент, нужно удваивать, а о физической активности – делить на два. Разберемся, что понятно.

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В 2020 году опубликовали данные опроса 500 человек. Оказалось, что врачам врали:

46% опрошенных – о курении;

43% – о физической активности;

38% – об употреблении алкоголя;

29% – о сексуальных партнерах.

Почему врут врачам

Главной причиной сокрытия информации среди участников этого опроса был стыд. Но были и другие: например, 33% – преимущественно женщины – опасались дискриминации, 22% считали, что врач просто не будет воспринимать их серьезно, если узнает правду. Один мужчина скрывал злоупотребление алкоголем, потому что просто не хотел слушать лекции от врача. Мешало честному общению с врачом присутствие родственников на приеме.

Один обзор показал, от 20 до 77% пациентов скрывают от врачей применение методов альтернативной медицины. Часто это происходит, потому что врачи просто не спрашивают этого, а пациенты не считают, что об этом нужно рассказывать. Однако люди также отмечали, что ждали осуждение от специалистов, а также считали, что те все равно не могут помочь им.

Известно, что пациенты могут не сообщать врачам о депрессии. Это происходит из-за нежелания принимать лекарства, опасения появления информации о депрессии в медицинской карточке.

Сравнительно большое исследование показало, что пациенты часто скрывают свое несогласие с врачом (46%), а также не понимают его инструкций (32%). Реже люди сообщали неадекватные данные о своей физической активности, диете, приеме лекарства, отказе от приема медикаментов и получении лечения, которое назначил другой врач. То есть пациенты могут врать по поводу достаточно невинных вещей.

Всего более 60% опрошенных хотя бы раз что-то скрывали от врача. Основными причинами были нежелание выслушивать нарекания и получать взбучку, а также, как и в приведенном выше опросе, застенчивость. Чаще обманывали врачей женщины, молодые люди и люди с низкой оценкой состояния своего здоровья.