Открытие совершили ученые из Университета Лимерика в Ирландии, данные опубликованы в журнале JAMA Network Open. Профилактика депрессии и депрессивных состояний куда проще и доступнее.

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Сколько времени достаточно, чтобы увидеть эффект

В ходе нового исследования специалисты в области физической активности и психического здоровья обнаружили, что только 20 минут физической активности умеренной интенсивности в день, например быстрая ходьба, могут значительно снизить вероятность развития депрессивных симптомов и клинической депрессии.

По данным ученых, даже минимальное увеличение физической активности может оказать положительное влияние на психическое здоровье. А физическая активность умеренной интенсивности частотой 5 дней в неделю могут снизить риск депрессии у пожилых людей.

Почему это важно

Депрессия становится распространенной среди пожилых людей, ее связывают с развитием серьезных хронических заболеваний, в частности, ухудшением когнитивных функций, хронической боли во время сердечно-сосудистых заболеваний и высокого риска смерти и самоубийства.

Новое исследование указывает на важность физической активности, которая является простым и доступным средством для профилактики депрессии и улучшения психического здоровья.

В борьбе с депрессией даже небольшие шаги по направлению активного образа жизни могут иметь значительное значение.