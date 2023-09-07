Если человек имеет лишний вес или он недоволен внешностью, поэтому берет на себя различные диеты, рекомендации считать калории вряд ли ему помогут.

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Проблемы с пищевым поведением

Психологи выделяют две группы людей:

с официальными расстройствами – анорексией, булимией, компульсивным перееданием, то есть болезнями, включенными в международный классификатор болезней в разделе "Расстройства питания и приема пищи";

с нездоровыми повадками и ритуалами в питании. К примеру, девушка начала вызывать рвоту после еды, чтобы не набирать вес. Это сработало, но рано или поздно делать так перестала, потому что неприятно, а переедать — продолжила, и так набрала вес.

Пищевое поведение складывается:

из того, что человек думает о еде;

из того, что она испытывает во время еды или ее приготовления;

из того, понимает ли она свои телесные ощущения;

из его непосредственных действий ~ какие продукты он ест или не ест.

Если человек проголодался и размышляет, что он хочет съесть – это нормально. Если проголодался, но не ест, потому что будет перебор калорий – это нездоровое поведение. Это еще не расстройство, но касается психики и может привести к проблемам в будущем.

Что указывает на проблемы с пищевым поведением

Пищевое поведение не берется из ниоткуда, на него влияют:

культура питания в семье – привычки с детства всегда доедать, есть с хлебом, не обижать бабушку и съедать все, что она приготовила, отмечать праздники обильным застольем, пить чай за компанию;

ранний опыт диет – если подросток пробует разные диеты в школьные годы, во взрослом возрасте он скорее столкнется с разными расстройствами;

окружающие, соцсети, медиа – если везде пишут, что нормально сидеть на диетах и ограничивать в еде, как узнать, что это не так.

Но можно есть бабушкины пирожки и не иметь проблем с пищевым поведением. Главный признак, что что-то не так – мысли о неудовлетворении телом и внешностью.

Люди не задумываются, что им нужны глаза другого цвета, но почему-то начинают думать, что им нужно изменить размер талии. к примеру:

Сергей всю жизнь весил 80 кг, потом поправился до 100 кг, он может хотеть вернуться в прежний вес – это нормально.

Ирина всегда весила 70 кг, но вдруг решила, что ей нужно похудеть – это возможный признак расстройства пищевого поведения.

У каждого из нас есть оптимальный с точки зрения здоровья вес, который может отличаться от наших представлений. Если Сергей набрал с 80 до 100 кг, потому что потерял работу и временно осел дома, то как только он выйдет на работу, вес постепенно вернется к прежнему уровню.

Ирина всю жизнь весила 70 кг, ей было комфортно и с точки зрения здоровья имеет нормальный вес. Но она познакомилась с мужчиной, который стал намекать, что ей неплохо было бы похудеть. В конце концов она пытается разобраться с килограммами, а не с тем, почему она думает, что с ней что-то не так.