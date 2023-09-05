Диета плотоядных животных, или диета хищников, может показаться отличным вариантом для тех, кто настолько любит мясо, что ест его при каждом приеме пищи.

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Хотя мясная диета стала популярной недавно, ученые интересовались низкоуглеводным способом питания в течение сотен лет. Диета, которую мы знаем сегодня, была популяризирована Шоном Бейкером – доктором медицины, написавшим книгу "Диета мясоядных животных" в 2018 году, после того, как обнаружил, что рацион на основе мяса полезен для его здоровья.

Возможны (но недоказанные!) преимущества мясной диеты

Поклонники диеты заявляют о различных преимуществах для здоровья, но важно учитывать разные точки зрения и научные данные. Среди возможных преимуществ:

Хорошее пищеварение. Некоторые люди сообщают об улучшении пищеварения и облегчении проблем с желудком при соблюдении этой диеты.

Уменьшение воспаления. Отказ от некоторых продуктов, таких как зерновые и обработанные, может привести к уменьшению воспаления в организме.

Стабилизированный уровень энергии. Поклонники диеты утверждают, что она может обеспечить устойчивую энергию в течение дня.

Улучшение настроения. Люди сообщают об улучшении настроения и ясности ума при соблюдении этой диеты.

В настоящее время существует ограниченное количество исследований, изучающих пользу для здоровья от соблюдения карнивор-диеты.

Риски и побочные эффекты мясной

Диета хищников по сути своей чрезвычайно ограничительна. Когда человек исключает из собственного рациона целые группы товаров, непременно будут последствия.

Как минимум в таком рационе очень мало клетчатки, что может вызвать частые запоры. Также подобные ограничительные диеты связывают с повышенным риском ряда заболеваний, включая рак и заболевания сердца, а также с общим риском смертности.

Если у человека есть хронические заболевания, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, ему точно не стоит пробовать такую диету. При проблемах с пищеварением карнивор-диета может усугубить ситуацию.

Диета плотоядная богата насыщенными жирами, которые могут вызвать повышение уровня ЛПНП, или плохого холестерина, и повысить риск сердечных заболеваний.

Высокое потребление красного и переработанного мяса связывают с повышенным риском ряда заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, рак толстой кишки и болезни сердца. А диета с высоким содержанием натрия может вызвать проблемы с почками и высокое кровяное давление.

Еще одна проблема связана с влиянием на окружающую среду диеты с высоким содержанием красного мяса и других продуктов животного происхождения. Производство красного мяса вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов и влияет на глобальное потепление и изменение климата.

Напоминаем! Лучшая диета – это сбалансированное питание, включающее разнообразные продукты из разных пищевых групп, богатые питательными веществами.