И речь не только о фастфуде, есть множество продуктов, принадлежащих к так называемой "серой" зоне. К примеру, бекон, который хорошие диетологи точно не назовут полезным, фигурирует в популярной кето-диете.
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7 продуктов, которые вредны для вашего сердца
Конечно, ни один из этих продуктов не убьет вас, если употреблять их время от времени. В то же время кардиологи утверждают, что именно эти продукты они никогда или очень редко употребляют.
- Рубленая печень
Доктор Элеонора Левин, кардиолог из Стэнфордского университета, уверяет, что никогда не употребляет печень. По ее словам, печень – это красное мясо, в котором слишком много жира.
А значит, многие насыщенные жиры и трансжиры, которые не только вредны для сердца, но и могут спровоцировать остеопороз. Более того, печень – это орган, который фильтрует токсины, которые остаются в ней.
- Сосиски на завтрак
У них много натрия (что способствует повышению кровяного давления), и они являются большим источником насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина,
– убеждает Доктор Элизабет Клодас, кардиолог из Миннеаполиса.
- Маргарин
Если вы до сих пор потребляете поддельное сливочное масло, самое время отказаться от этого продукта. Маргарин категорически вреден.
Недавнее исследование показало, что с каждой столовой ложкой маргарина в день люди на 6% чаще умирали в течение 16 лет исследования.
Вместо этого следует добавить в рацион оливковое масло. То же исследование показало, что каждая столовая ложка оливкового масла ассоциировалась с 4%-ным снижением риска смерти.
- Стейки
Клинические исследования показали, что потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. Не стоит отказываться от стейка всегда и категорично. Иногда его можно себе позволить, но потреблять слишком часто – не следует.
- Бекон
Дело в том, что бекон – это ничто иное, как переработанное красное мясо, содержащее большое количество насыщенных жиров и повышающее уровень плохого холестерина, связанного с повышенным риском инфаркта и инсульта.
Бекон обрабатывается путем "вяления" свинины, что обычно предполагает добавление соли, сахара и нитратов.
- Жареная во фритюре курица
Здесь все просто: регулярное употребление жареной пищи повышает риск сердечных недугов и инсульта, поскольку увеличивает количество насыщенных и трансжиров в организме.
Эти нездоровые жиры могут повысить уровень ЛПНП (плохого холестерина) и снизить уровень ЛПВП (хорошего холестерина), которые служат строительным материалом для образования жировых отложений (атеросклероза) в кровеносных сосудах организма.
– отмечает доктор Санджай Маниар, кардиолог из Хьюстона.
Лучше приготовить курицу на гриле или запечь ее, не обжаривая во фритюре. Так вы сохраните вкус и не "наедите" лишние калории.
- Пончики
Обычно понпухи, донаты жарят в масле, а оно содержит трансжиры. Это делает пончики вредными для сердца.
К тому же трансжиры часто "маскируются" на этикетках как частично гидрогенизированные масла, так что читайте этикетки и избегайте их.