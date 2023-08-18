І мова не лише про фастфуд, є безліч продуктів, які належать до так званої "сірої"зони. Наприклад, бекон, який хороші дієтологи точно не назвуть корисним, фігурує в популярній кето-дієті.

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7 продуктів, які є шкідливими для вашого серця

Звісно, жоден із цих продуктів не вб'є вас, якщо вживати їх час від часу. Водночас кардіологи стверджують, що саме ці продукти вони ніколи або дуже зрідка вживають.

Рубана печінка

Докторка Елеонора Левін, кардіолог зі Стенфордського університету, запевняє, що ніколи не вживає печінку. За її словами, печінка – це червоне м'ясо, в якому забагато жиру.

А значить, багато насичених жирів і трансжирів, які не лише шкідливі для серця, а й можуть спровокувати остеопороз. Ба більше, печінка – це орган, який фільтрує токсини, які опісля залишаються в ній.

Сосиски на сніданок

У них багато натрію (що сприяє підвищенню кров'яного тиску), і вони є неабияким джерелом насичених жирів, які підвищують рівень холестерину,

— переконує Доктор Елізабет Клодас, кардіолог із Міннеаполіса.

Зверніть увагу! Всі оброблені м'ясні продукти, включно із сосисками, шинкою і беконом, класифіковані ВООЗ як канцерогени.

Маргарин

Якщо ви досі споживаєте підроблене вершкове масло, саме час відмовитись від цього продукту. Маргарин категорично шкідливий.

Нещодавнє дослідження показало, що з кожною столовою ложкою маргарину на день люди на 6% частіше помирали протягом 16 років дослідження.

Натомість варто додати в раціон оливкову олію. Те ж дослідження показало, що кожна столова ложка оливкової олії асоціювалася з 4% зниженням ризику смерті.

Стейки

Клінічні дослідження засвідчили, що споживання насичених жирів пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, раку та діабету. Не варто відмовлятись від стейка завжди і категорично. Іноді його можна собі дозволити, але споживати надто часто – не слід.

Бекон

Річ у тім, що бекон — це ніщо інше, як перероблене червоне м'ясо, яке містить велику кількість насичених жирів і підвищує рівень поганого холестерину, пов'язаного з підвищеним ризиком інфаркту та інсульту.

Бекон обробляється шляхом "в'ялення" свинини, що зазвичай передбачає додавання солі, цукру і нітратів.

Важливо! Велика кількість солі (чи натрію), що використовується під час обробки, може підвищувати кров'яний тиск і затримувати рідину в організмі, змушуючи серце працювати інтенсивніше, щоб пришвидшити рух крові. Гіпертонія є одним з основних факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Смажена у фритюрі курка

Тут усе просто: регулярне вживання смаженої їжі підвищує ризик серцевих недуг та інсульту, оскільки збільшує кількість насичених і трансжирів в організмі.

Ці нездорові жири можуть підвищити рівень ЛПНП (поганого холестерину) та знизити рівень ЛПВП (хорошого холестерину), які слугують будівельним матеріалом для утворення жирових відкладень (атеросклерозу) в кровоносних судинах організму,

– зазначає доктор Санджай Маніар, кардіолог із Х’юстона.

Краще приготувати курку на грилі або запекти її, не обсмажуючи у фритюрі. Так ви збережете смак і не "наїсте" зайві калорії.

Пончики

Зазвичай пампухи, донати смажать в олії, а вона містить трансжири. Тож, це робить пончики шкідливими для серця.

До того ж трансжири часто "маскуються" на етикетках як частково гідрогенізовані масла, тож читайте етикетки й уникайте їх.