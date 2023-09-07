Якщо людина має зайву вагу або вона незадоволена зовнішністю, тому перебирає різні дієти, рекомендації рахувати калорії навряд чи їй допоможуть.

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Проблеми з харчовою поведінкою

Психологи виділяють дві групи людей:

з офіційними розладами – анорексією, булімією, компульсивним переїданням, тобто хворобами, які включені до міжнародного класифікатора хвороб у розділі "Розлади харчування та прийому їжі";

з нездоровими звичками та ритуалами у харчуванні. Наприклад, дівчина почала викликати блювання після їжі, щоб не набирати вагу. Це спрацювало, але рано чи пізно робити так перестала, бо неприємно, а переїдати — продовжила, і так набрала вагу.

Харчова поведінка складається:

з того, що людина думає про їжу;

з того, що вона відчуває під час їжі, чи її приготування;

з того, чи вона розуміє свої тілесні відчуття;

з його безпосередніх дій ~ які продукти він їсть чи не їсть.

Якщо людина зголодніла і розмірковує, що вона хоче з'їсти, – це нормально. Якщо зголоднів, але не їсть, бо буде перебір калорій – це нездорова поведінка. Це ще не розлад, але торкається психіки і може призвести до проблем у майбутньому.

Що вказує на проблеми з харчовою поведінкою

Харчова поведінка не береться з нізвідки, на неї впливають:

культура харчування в сім'ї – звички з дитинства завжди доїдати, їсти з хлібом, не ображати бабусю і з'їдати все, що вона приготувала, відзначати свята рясним застіллям, пити чай за компанію;

ранній досвід дієт – якщо підліток пробує різні дієти в шкільні роки, у дорослому віці він швидше зіткнеться з різними розладами;

оточення, соцмережі, медіа – якщо скрізь пишуть, що нормально сидіти на дієтах та обмежувати в їжі, як дізнатися, що це не так.

Але можна їсти бабусині пиріжки і не мати проблем із харчовою поведінкою. Головна ознака, що щось не так, – думки про незадоволення тілом та зовнішністю.

Люди не замислюються, що їм потрібні очі іншого кольору, але чомусь починають думати, що їм потрібно змінити розмір талії. наприклад:

Сергій все життя важив 80 кг, потім погладшав до 100 кг, він може хотіти повернутися в колишню вагу – це нормально.

Ірина завжди важила 70 кг, але раптом вирішила, що їй потрібно схуднути – це можлива ознака розладу харчової поведінки.

У кожного з нас є оптимальна з погляду здоров'я вага, яка може відрізнятися від наших уявлень. Якщо Сергій набрав з 80 кг до 100 кг, бо втратив роботу і тимчасово осів удома, то як тільки він вийде на роботу, вага поступово повернеться до колишнього рівня.

Ірина все життя важила 70 кг, їй було комфортно, і з погляду здоров'я має нормальну вагу. Але вона познайомилася з чоловіком, який став натякати, що їй непогано було б схуднути. Зрештою, вона намагається розібратися з кілограмами, а не з тим, чому вона думає, що з нею щось не так.