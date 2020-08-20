Лікарі вже давно це підозрювали, але всебічне нове дослідження надало більше доказів того, що антибіотики можуть знизити ефективність протизаплідних таблеток.

Жінки, які вживають антибіотики й протизаплідні, повинні вживати додаткових запобіжних заходів, аби уникнути небажаної вагітності, повідомляє MedicalXpress.

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Дослідження не змогло довести причину та наслідки. Однак воно "дозволяє припустити, що взаємодія антибактеріальних препаратів з гормональними контрацептивами може потенційно погіршити ефективність контрацептивів".

Ба більше, результати цього дослідження не здивували жодного американського гінеколога.

Ми давно знаємо, що певні антибіотики впливають на метаболізм гормонів оральної контрацепції. Тому ми радимо пацієнткам, які приймають протизаплідні таблетки, застосовувати додаткові засоби контрацепції, такі як презервативи впродовж терміну прийому антибіотиків,

– сказав акушер та гінеколог Мітчелл Креймер з Нью-Йорка.

Виходячи з отриманих висновків, фахівці вважають, що лікарям та пацієнткам необхідно ретельно обговорювати різні рецепти антибіотиків та звертати увагу на додаткові засоби контрацепції у випадку, якщо жінка вживає протизаплідні препарати.

Також тут доречно нагадати про те, що не можна самостійно назначати собі антибіотики. Антибіотики не всесильні, а їхня функціональність дуже обмежена. І попри думку населення, вони не ефективні при грипі, ГРВІ, гострих кишкових інфекціях.

У всіх бактерій з часом розвивається стійкість до антибіотиків. Лише за 20 останніх років бактерії стали стійкішими до антибіотиків вдвічі.

Відтак, чим більше людина вживатиме антибіотики, тим більше шансів, що з часом вони перестануть діяти взагалі. І тоді, коли справді настане необхідність у використанні антибіотиків, вони вже не зможуть допомогти.

Станом на зараз стійкість до антибіотиків щорічно стає причиною смерті 750 тисяч людей. В майбутньому це буде коштувати мільйонів життів.