Небезпечний симптом раку яєчників, на який не звертають увагу жінки
Необізнаність жінок про симптоми раку спонукає їх пити таблетки для покращення травлення замість того, щоб навідатись до лікаря.
Поширені симптоми раку яєчників – це постійне здуття живота, відчуття повноти та біль у животі, а також часте сечовипускання, повідомляє Healthline.
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Якщо ви відчуваєте будь-який з цих симптомів регулярно, і вони викликають у вас дискомфорт, важливо, щоб ви звернулися до лікаря,
– йдеться в повідомленні.
Важливо: Якщо рак яєчників виявити на ранній стадії, то лікування буде значно легшим. Тому симптоми хвороби необхідно вивчити. На жаль, поки що лише 20% випадків раку жінок діагностують на ранній стадії.
Найчастіші ознаки:
- Здуття живота, відчуття переїдання;
- Біль або дискомфорт в області тазу;
- Часте сечовипускання.
Додаткові ознаки:
- Різке схуднення або набір ваги, погіршення апетиту;
- Біль у попереку та внизу живота;
- Часте сечовипускання, болісний статевий акт;
- Постійна слабкість, збільшення об'єму талії;
- Погане травлення, нудота, метеоризми;
- Несподівані зміни характеру калу – закрепи чергуються з діареєю.
Минулого місяця за допомогою платформи дослідження YouGov у Великобританії опитали 1 140 жінок.
Лише 34% опитаних заявили, що відвідають лікаря, якщо будуть відчувати постійне здуття. 50% сказали, що зміняють свій раціон або почнуть приймати пробіотики. 43% "погуглять" свої симптоми, 23% почнуть приймати безрецептурні ліки, а решта 22 заявили, що почнуть робити фізичні вправи.