Необізнаність жінок про симптоми раку спонукає їх пити таблетки для покращення травлення замість того, щоб навідатись до лікаря.

Поширені симптоми раку яєчників – це постійне здуття живота, відчуття повноти та біль у животі, а також часте сечовипускання, повідомляє Healthline.

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Якщо ви відчуваєте будь-який з цих симптомів регулярно, і вони викликають у вас дискомфорт, важливо, щоб ви звернулися до лікаря,

– йдеться в повідомленні.

Важливо: Якщо рак яєчників виявити на ранній стадії, то лікування буде значно легшим. Тому симптоми хвороби необхідно вивчити. На жаль, поки що лише 20% випадків раку жінок діагностують на ранній стадії.

Рак яєчників – симптоми Найчастіші ознаки: Здуття живота, відчуття переїдання;

Біль або дискомфорт в області тазу;

Часте сечовипускання. Додаткові ознаки: Різке схуднення або набір ваги, погіршення апетиту;

Біль у попереку та внизу живота;

Часте сечовипускання, болісний статевий акт;

Постійна слабкість, збільшення об'єму талії;

Погане травлення, нудота, метеоризми;

Несподівані зміни характеру калу – закрепи чергуються з діареєю.

Минулого місяця за допомогою платформи дослідження YouGov у Великобританії опитали 1 140 жінок.

Лише 34% опитаних заявили, що відвідають лікаря, якщо будуть відчувати постійне здуття. 50% сказали, що зміняють свій раціон або почнуть приймати пробіотики. 43% "погуглять" свої симптоми, 23% почнуть приймати безрецептурні ліки, а решта 22 заявили, що почнуть робити фізичні вправи.