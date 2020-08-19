Неосведомленность женщин о симптомах рака побуждает их пить таблетки для улучшения пищеварения, вместо того, чтобы наведаться к врачу.

Распространенные симптомы рака яичников – это постоянное вздутие живота, ощущение полноты и боль в животе, а также частое мочеиспускание, сообщает Healthline.

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Если вы испытываете любой из этих симптомов регулярно, и они вызывают у вас дискомфорт, важно, чтобы вы обратились к врачу,

– говорится в сообщении.

Важно: если рак яичников выявить на ранней стадии, то лечение будет значительно легче. Поэтому симптомы болезни необходимо изучить. К сожалению, пока всего 20% случаев рака женщин диагностируют на ранней стадии.

Рак яичников – симптомы Наиболее частые признаки: Вздутие живота, ощущение переедания;

Боль или дискомфорт в области таза;

Частое мочеиспускание. Дополнительные признаки: Резкое похудение или набор веса, ухудшение аппетита;

Боль в пояснице и внизу живота;

Частое мочеиспускание, болезненный половой акт;

Постоянная слабость, увеличение объема талии;

Несварение желудка, тошнота, метеоризмы;

Неожиданные изменения характера кала – запоры чередуются с диареей.

В прошлом месяце с помощью платформы исследования YouGov в Великобритании опросили 1 140 женщин.

Только 34% опрошенных заявили, что посетят врача, если будут испытывать постоянное вздутие. 50% сказали, что поменяют свой рацион или начнут принимать пробиотики. 43% "погуглят" свои симптомы, 23% начнут принимать безрецептурные лекарства, а остальные 22 заявили, что начнут делать физические упражнения.