Врачи уже давно это подозревали, но всестороннее новое исследование предоставило больше доказательств того, что антибиотики могут снизить эффективность противозачаточных таблеток.

Женщины, которые принимают антибиотики и противозачаточные, должны принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать нежелательной беременности, сообщает MedicalXpress.

К теме Опасный симптом рака яичников, на который не обращают внимание женщины

Исследование не смогло указать причину и последствия. Однако оно "позволяет предположить, что взаимодействие антибактериальных препаратов с гормональными контрацептивами может потенциально ухудшить эффективность контрацептивов".

Более того, результаты этого исследования не удивили ни одного американского гинеколога.

Мы давно знаем, что определенные антибиотики влияют на метаболизм гормонов оральной контрацепции. Поэтому мы советуем пациенткам, принимающим противозачаточные таблетки, применять дополнительные средства контрацепции, такие как презервативы в течение срока приема антибиотиков,

- сказал акушер и гинеколог Митчелл Креймер из Нью-Йорка.

Исходя из полученных выводов, специалисты считают, что врачам и пациенткам необходимо тщательно обсуждать различные рецепты антибиотиков и обращать внимание на дополнительные средства контрацепции в случае, если женщина принимает противозачаточные препараты.

Также здесь уместно напомнить о том, что нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики. Антибиотики не всесильны, а их функциональность очень ограничена. И несмотря на мнение населения, они не эффективны при гриппе, ОРВИ, острых кишечных инфекциях.

У всех бактерий со временем развивается устойчивость к антибиотикам. Только за 20 последних лет бактерии стали устойчивее к антибиотикам вдвое.

Следовательно, чем больше человек будет употреблять антибиотики, тем больше шансов, что со временем они перестанут действовать вообще. И тогда, когда действительно наступит необходимость в использовании антибиотиков, они уже не смогут помочь.

По состоянию на данный момент устойчивость к антибиотикам ежегодно становится причиной смерти 750 тысяч человек. В будущем это будет стоить миллионов жизней.