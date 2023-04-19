Поліноз може початися у будь-якому віці, але найчастіше симптоми вперше з'являються у дитинстві та юності. Він з'являється через те, що імунна система приймає пилок за небезпечну речовину і намагається позбутися її. Це один з видів алергії.

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Як розпізнати алергію на пилок

Нежить. При сінній лихоманці виділення схожі на воду, вони не стають густішими, як при застуді, а температура не підвищується.

Тривалість. Поліноз продовжуватиметься весь час, поки в повітрі є алерген. А ГРВІ триває близько 3 –7 днів.

До інших симптомів сінної лихоманки відносяться свербіж у носі, горлі та очах, почервоніння та сльозливість очей, кашель, втома. Якщо симптоми дуже сильні або складно відрізнити застуду від алергії, а алергію на цвітіння від іншого типу – краще на цьому етапі звернутися до лікаря.

Ризик розвитку полінозу підвищується у людей з астмою чи екземою.

Що робити

Можна послабити симптоми, коли концентрація пилку в повітрі збільшується. У цьому випадку лікарі радять уникати алергену. Для цього потрібно:

використовувати кондиціонери з фільтрами та закривати вікна в автомобілі та будинку;

залишатися у квартирі, коли на вулиці суха та вітряна погода;

уникати робіт у саду з травою або використовувати при цьому респіратор;

приймати душ і перевдягатися після прогулянок вулицею, щоб змити пилок;

не вішати білизну на вулиці – пилок може прилипнути до одягу, простирадла та рушників;

не курити та не дихати чужим димом – це може погіршити симптоми.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії дозволяє самостійно використовувати сольові спреї (або розчини для промивання носа) та антигістамінні препарати, які бувають 1-го та 2-го покоління. Останні рідше викликають сонливість та тримають ефект довше.

Коли йти до лікаря

Якщо симптоми полінозу заважають спати, працювати та жити повноцінно, варто звернутися до лікаря. Позбутися алергії назавжди не можна, але можна досягти тривалої ремісії – це коли симптоми хронічної хвороби надовго слабшають або повністю зникають.

Крім огляду, лікар може запропонувати зробити прик-тест – шкірний тест із введенням алергену у верхні шари шкіри. Ці процедури допомагають визначити алерген та підібрати лікування, яке буває різних типів: антигістамінні препарати, стероїдні спреї для носа та АСІТ – алергенспецифічна імунотерапія.

Остання буває у вигляді уколів та таблеток під язик, які містять низькі дози алергенів та поступово вчать імунну систему правильно на них реагувати. Лікування за допомогою імунотерапії триває від 3 до 5 років.



Що варто знати про сезонну алергію / Інфографіка 24 Каналу