Нове дослідження алергії

У розвинених країнах майже кожна десята дитина страждає від якоїсь харчової алергії, причому кількість хворих продовжує збільшуватись. Однак існує простий спосіб знизити ризик того, що у дитини розвинеться непереносимість молока або апельсинів: достатньо під час вагітності та після пологів активно контактувати з домашніми тваринами.

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Щоб підтвердити це припущення, японські дослідники вивчили дані 66215 дітей, особливу увагу приділивши присутності в будинку тварин і харчових алергій, зафіксованих у віці до трьох років. Приблизно п'ята частина дітей контактувала з кішками та собаками ще в період внутрішньоутробного розвитку, і саме у таких дітей набагато рідше розвивалася харчова алергія.

Домашні тварини зменшують ризик харчової алергії

Діти, які контактували з домашніми собаками, значно рідше відчували алергію на яйця, молоко і горіхи, а діти, які контактували з кішками, набагато рідше мали алергію на яйця, пшеницю і сою. Дивно, але не всі тварини вплинули на дитяче здоров'я: у малюків з хом'ячками (їх було близько 0,9 відсотка) частіше виявлялася алергія на горіхи в порівнянні з тими, у кого взагалі не було домашніх тварин.

Поки що дослідники не можуть сказати, чи безпосередньо впливає присутність тварин у будинку на ризик розвитку алергічної реакції, або, наприклад, присутність кішки чи собаки позитивно впливає на психологічну ситуації в сім'ї, знижуючи рівень стресу і зменшуючи проблеми зі здоров'ям. Проте автори сподіваються, що результати їхньої роботи допоможуть у майбутніх дослідженнях механізмів харчової алергії у дітей.

Окремо варто зауважити, що отримані дані не закликають власників хом'ячків та інших домашніх тварин позбуватися улюбленців перед народженням дитини: варто лише враховувати всі можливі ризики перед тим, як планувати поповнення в сім'ї.