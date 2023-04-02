Новое исследование аллергии

В развитых странах почти каждый десятый ребенок страдает какой-то пищевой аллергией, причем количество больных продолжает увеличиваться. Однако существует простой способ снизить риск того, что у ребенка разовьется непереносимость молока или апельсинов: достаточно во время беременности и после родов активно контактировать с домашними животными.

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Чтобы подтвердить это предположение, японские исследователи изучили данные 66 215 детей, особое внимание уделив присутствию в доме животных и пищевых аллергий, зафиксированных в возрасте до трех лет. Приблизительно пятая часть детей контактировала с кошками и собаками еще в период внутриутробного развития, и именно у таких детей гораздо реже развивалась пищевая аллергия.

Домашние животные уменьшают риск пищевой аллергии

Дети, контактировавшие с домашними собаками, значительно реже испытывали аллергию на яйца, молоко и орехи, а дети, контактировавшие с кошками, гораздо реже имели аллергию на яйца, пшеницу и сою. Удивительно, но не все животные повлияли на детское здоровье: у малышей с хомячками (их было около 0,9 процента) чаще выявлялась аллергия на орехи по сравнению с теми, у кого вообще не было домашних животных.

Пока исследователи затрудняются сказать, непосредственно ли влияет присутствие животных в доме на риск развития аллергической реакции, или, например, присутствие кошки или собаки положительно влияет на психологическую ситуацию в семье, снижая уровень стресса и уменьшая проблемы со здоровьем. Однако авторы надеются, что результаты работы помогут в будущих исследованиях механизмов пищевой аллергии у детей.

Отдельно следует отметить, что полученные данные не призывают владельцев хомячков и других домашних животных избавляться от любимцев перед рождением ребенка: стоит только учитывать все возможные риски перед тем, как планировать пополнение в семье.