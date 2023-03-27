Проявления аллергии на морскую воду

Появление высыпаний после контакта с морской водой достаточно распространенное явление. Сама по себе вода к аллергии не приводит. Считается, что аллергическую реакцию вызывают микроорганизмы, содержащиеся в морской воде. Они могут содержаться в продуктах жизнедеятельности рыб, морских водорослей, планктона или личинок медуз.

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Среди симптомов мелкие высыпания на коже, зуд, покраснение. В редких случаях возможны серьезные аллергические реакции типа анафилаксии: это зависит от индивидуальной реактивности иммунной системы человека.

Что делать

Людям с аквааллергией может быть трудно полностью избежать контакта с морской водой и воздухом, но можно соблюдать некоторые меры предосторожности:

по возможности избегайте купания в море;

носите на пляже защитную одежду, например перчатки, и медицинскую маску;

плавайте в бассейнах (если нет аллергии на хлор), а не в море;

если вы все же решили поплавать в море, по возможности используйте носовые зажимы или защитные очки;

старайтесь не выходить на улицу во время сильного ветра, он может усилить влияние аллергенов;

принимайте антигистаминные препараты после консультации с аллергологом.

Если вы подозреваете аллергию на воду, обратитесь к аллергологу для правильной диагностики и подбора лечения в конкретной ситуации.

Лечение обычно включает либо полное избегание контакта с морем, по возможности, либо прием лекарств, таких как антигистаминные препараты. Обычно они принимаются к походу на пляж или купанию в море. Тем, кто подвержен риску тяжелых реакций, например анафилактическому шоку, следует всегда иметь при себе автоинъекторы с эпинефрином.