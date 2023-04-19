Поллиноз может начаться в любом возрасте, но чаще симптомы впервые появляются в детстве и юности. Он появляется из-за того, что иммунная система принимает пыльцу за опасное вещество и пытается избавиться от нее. Это один из видов аллергии.

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Как распознать аллергию на пыльцу

Насморк. При сенной лихорадке выделения похожи на воду, они не становятся более густыми, как при простуде, а температура не повышается.

Продолжительность. Поллиноз будет продолжаться все время, пока в воздухе есть аллерген. А ОРВИ длится около 3 –7 дней.

К другим симптомам сенной лихорадки относятся зуд в носу, горле и глазах, краснота и слезливость глаз, кашель, усталость. Если симптомы очень сильны или сложно отличить простуд от аллергии, а аллергию на цветение от другого типа – лучше на этом этапе обратиться к врачу.

Риск развития поллиноза повышается у людей с астмой или экземой.

Что делать

Можно ослабить симптомы, когда концентрация пыльцы в воздухе увеличивается. В этом случае врачи советуют избегать аллергена. Для этого нужно:

использовать кондиционеры с фильтрами и закрывать окна в автомобиле и в доме;

оставаться в квартире, когда на улице сухая и ветреная погода;

избегать работ в саду с травой или использовать при этом респиратор;

принимать душ и переодеваться после прогулок по улице, чтобы смыть пыльцу;

не вешать белье на улице – пыльца может прилипнуть к одежде, простыням и полотенцам;

не курить и не дышать чужим дымом – это может усугубить симптомы.

Национальная служба здравоохранения Великобритании разрешает самостоятельно использовать солевые спреи (или промывочные растворы носа) и антигистаминные препараты, которые бывают 1-го и 2-го поколения. Последние реже вызывают сонливость и эффект дольше.

Когда идти к врачу

Если симптомы поллиноза мешают спать, работать и жить полноценно, следует обратиться к врачу. Избавиться от аллергии навсегда нельзя, но можно добиться длительной ремиссии – это когда симптомы хронической болезни надолго слабеют или полностью исчезают.

Помимо осмотра врач может предложить сделать прик-тест – кожный тест с введением аллергена в верхние слои кожи. Эти процедуры помогают определить аллерген и подобрать лечение, которое бывает разных типов: антигистаминные препараты, стероидные спреи для носа и АСИТ – аллергенспецифическая иммунотерапия.

Последняя бывает в виде уколов и таблеток под язык, которые содержат низкие дозы аллергенов и постепенно учат иммунную систему правильно реагировать на них. Лечение с помощью иммунотерапии длится от 3 до 5 лет.



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