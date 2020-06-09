Все більше політиків, громадських та релігійних діячів виступають за заборону абортів. Здоров'я 24 підготувало матеріал, у якому пояснює, чому це має вирішувати лише вагітна жінка, а не популісти та фанатики.

Нагадаємо, у 2019 році в США республіканці з Алабами протягнули закон, який забороняє аборти та передбачає за це довічне ув'язнення. Навіть якщо жінку зґвалтували або зачаття відбулося під час інцесту. Близько 20 чоловіків-губернаторів ухвалили рішення за 2,5 мільйона жінок, пише 24 канал.

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Схожі ініціативи лунають не тільки в США: нині аборти дозволені лише в 61 країні світу з-понад 250. Тільки 37% жінок можуть зробити аборт, якщо термін вагітності відповідає законодавству. Для усіх інших це можливо за медичними показаннями або повністю заборонено, навіть якщо вагітність загрожує життю жінки.

Заборона абортів

За даними лише 2012 року, у світі проводили 22 мільйони нелегальних абортів. Це призвело до смерті 47 тисяч жінок, ще 5 мільйонів мали важкі ускладнення.

Тому питання не стоїть між абортом і його забороною – вибір стоїть між життям, здоров'ям жінки та релігійно-ідеологічними упередженнями.

Ще в 1967 році Всесвітня асамблея охорони здоров'я оголосила, що відсутність доступу жінок до абортів має величезну небезпеку.

Заборона абортів збільшує смертність серед жінок / Фото rtl.de

Нині аборт є одним із найбезпечнішим медичним втручанням. Це підкреслює не лише ВООЗ, а й статистика смертності.

Наприклад, у США ймовірність померти від аборту в 14 разів нижча, ніж під час пологів. На жаль, такої статистики в Україні ми не знайшли. Відомо, що у 2018 році українські жінки зробили майже 47 тисяч абортів. А кількість смертельних випадків, пов'язаних із вагітністю, – 58.

Тому заборона абортів – це зовсім негуманно, тому що жінка втрачає право на безпечну медичну процедуру.

Для запобігання випадків материнської смерті життєво важливо також запобігання небажаних і занадто ранніх вагітностей. Всім жінкам, включаючи дівчат-підлітків, необхідний доступ до методів контрацепції, а також до служб забезпечення безпечного аборту, дозволеним законом, і якісного догляду після аборту,

– наголошує ВООЗ.

А питання аборту – це не тема для обговорення, а важлива частина охорони здоров'я кожної країни. Тому що немає людей, які виступають "за" аборти, – є люди, які підтримують жіноче право на репродуктивне здоров'я.

Єдина дієва альтернатива абортам – це контрацепція та сексуальне виховання, щоб люди могли краще керувати небажаною вагітністю. Тому що в довгостроковій перспективі збереження небажаної вагітності більше шкодить здоров’ю жінок, ніж аборт.

Але більшість контрацептивів навіть при їхньому комбінуванні не будуть давати 100% захист від небажаної вагітності. Тому питання абортів все одно залишиться актуальним і кожна жінка має мати право на це.

Міфи про аборти

Чому вагітність – це назавжди щастя та радість

Більшість противників абортів запевняють, що немає нічого кращого та захопливішого, ніж народження нового життя, мовляв, ця подія стане незбутньою протягом усього життя і навіть небажана дитина зробить щасливою будь-яку матір.

Але, на жаль, це не так: близько 40% жінок після пологів мають депресію, а у 2 з 1000 жінок з'являється післяпологовий психоз. І небажана вагітність лише посилює цю проблему.

Вбивство дитини

В Україні аборти дозволені до 12 тижня. Наука стверджує, що дитиною вважається вже народжена людина. До 11 тижня її називають ембріоном, а до моменту народження – плодом.

За сучасними науковими даними плід до 6 місяців не відчуває болю. Тому нехай вас не лякають "страждання" плоду. Але незрозумілим залишається, чому противник абортів ставлять ці нереальні страждання вище переживань і подальшої долі жінки, яка наважилася на аборт.

Аборт – це неприродний процес

Різні тварини здатні до аборту. Наприклад, зебра на ходу може абортувати плід, щоб врятуватися від хижака. А якщо в популяції зебр або коней забагато вагітних самок, відбуваються мимовільні викидні.

Тому що життя дорослої особини вважається в природі важливішим, бо вона може залишати потомство та й без дорослих новонародженні не виживуть.



Після процедури жінка потребує підтримки / Фото salt.zone

Також деякі види мавп абортуються, коли в сім'ї з'являється новий лідер-самець.

Негативні наслідки аборту

Як ми вже писали, якщо переривання вагітності відбувається в лікарні, під наглядом лікарів та на ранніх термінах, ризику для жінки майже немає. А як щодо психологічних наслідків?

Післяпологова депресія є в Міжнародній класифікації хвороб, а післяабортного синдрому, на який постійно посилаються противники, немає. Велике дослідження показало, що немає взаємозв'язку між депресією та абортом. Але, звичайно, для будь-якої жінки це стрес фізичний та психологічний, тому після процедури жінка потребує підтримки.

Права жінки

Ніхто, крім жінки, не може керувати її тілом, долею та життям. Вона має вищий правовий та соціальний статус, ніж ембріон. З моральної точки зору жінка також має переваги над ембріоном, адже має свідомість, вміє думати, мріяти та відчувати. Тому жахливо, коли противники абортів готові пожертвувати життям людини заради ненародженого плоду.

Остаточне рішення про аборт може приймати тільки вагітна жінка, а не її партнер, родичі або держава, оскільки саме жінка при вагітності піддається ризикам, пов'язаним зі здоров'ям і життям, а в разі народження дитини найчастіше виконує основну роботу з її виховання.