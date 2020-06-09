Все больше политиков, общественных и религиозных деятелей выступают за запрет абортов. Здоровье 24 подготовило материал, в котором объясняет, почему это должна решать только беременная женщина, а не популисты и фанатики.

Напомним, в 2019 году в США республиканцы из Алабамы протянули закон, запрещающий аборты и предусматривающий за это пожизненное заключение. Даже если женщину изнасиловали или зачатие произошло во время инцеста. Около 20 мужчин-губернаторов приняли решение за 2,5 миллиона женщин, пишет 24 канал.

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Похожие инициативы звучат не только в США: сейчас аборты разрешены только в 61 стране мира из более 250 Только 37% женщин могут сделать аборт, если срок беременности соответствует законодательству. Для всех других это возможно по медицинским показаниям или полностью запрещено, даже если беременность угрожает жизни женщины.

Запрет абортов

По данным только 2012 года, в мире проводили 22 миллиона нелегальных абортов. Это привело к смерти 47 тысяч женщин, еще 5 миллионов получили тяжелые осложнения.

Поэтому вопрос не стоит между абортом и его запретом – выбор стоит между жизнью, здоровьем женщины и религиозно-идеологическими предрассудками.

Еще в 1967 году Всемирная ассамблея здравоохранения объявила, что отсутствие доступа женщин к абортам несет огромную опасность.



Запрет абортов увеличивает смертность среди женщин / Фото rtl.de Запрет абортов увеличивает смертность среди женщин / Фото rtl.de

В настоящее время аборт является одним из самым безопасным медицинским вмешательством. Это подчеркивает не только ВОЗ, но и статистика смертности.

Например, в США вероятность умереть от аборта в 14 раз ниже, чем во время родов. К сожалению, такой статистики в Украине мы не нашли. Известно, что в 2018 году украинские женщины сделали почти 47 тысяч абортов. А количество смертельных случаев, связанных с беременностью – 58.

Поэтому запрет абортов – это совсем негуманно, потому что женщина теряет право на безопасную медицинскую процедуру.

Для предотвращения случаев материнской смерти жизненно важно также предотвращение нежелательных и слишком ранних беременностей. Всем женщинам, включая девушек-подростков, необходим доступ к методам контрацепции, а также к службам обеспечения безопасного аборта, разрешенным законом, и качественного ухода после аборта,

– отмечает ВОЗ.

А вопрос аборта – это не тема для обсуждения, а важная часть здравоохранения каждой страны. Потому что нет людей, которые выступают "за" аборты, – есть люди, которые поддерживают женское право на репродуктивное здоровье.

Единственная действенная альтернатива абортам – это контрацепция и сексуальное воспитание, чтобы люди могли лучше управлять нежелательной беременностью. Потому что в долгосрочной перспективе сохранение нежелательной беременности больше вредит здоровью женщин, чем аборт.

Но большинство контрацептивов даже при их комбинировании не будут давать, 100% защиты от нежелательной беременности. Поэтому вопрос абортов все равно останется актуальным и каждая женщина должна иметь право на это.

Мифы об абортах

Почему беременность – это навсегда счастье и радость

Большинство противников абортов уверяют, что нет ничего лучше и увлекательнее, чем рождение новой жизни, мол, это событие станет незабываем на протяжении всей жизни и даже нежеланный ребенок сделает счастливой любую мать.

Но, к сожалению, это не так: около 40% женщин после родов впадают в депрессию, а у 2 из 1000 женщин появляется послеродовой психоз. И нежелательная беременность только усугубляет эту проблему.

Убийство ребенка

В Украине аборты разрешены до 12 недели. Наука утверждает, что ребенком считается уже родившийся человек. До 11 недели его называют эмбрионом, а к моменту рождения – плодом.

По современным научным данным плод до 6 месяцев не чувствует боли. Поэтому пусть вас не пугают "страдания" плода. Но непонятным остается, почему противники абортов ставят эти нереальные страдания выше переживаний и дальнейшей судьбы женщины, решившейся на аборт.

Аборт – это неестественный процесс

Различные животные способны к аборту. Например, зебра на ходу может абортировать плод, чтобы спастись от хищника. А если в популяции зебр или лошадей много беременных самок, происходят самопроизвольные выкидыши.

Потому что жизнь взрослой особи считается в природе важнее, потому что она может оставлять потомство, да и без взрослых новорожденные не выживут.



После процедуры женщина нуждается в поддержке / Фото salt.zone

Также некоторые виды обезьян делают аборт, когда в семье появляется новый лидер мужчина.

Негативные последствия аборта

Как мы уже писали, если прерывание беременности происходит в больнице, под наблюдением врачей и на ранних сроках, риска для женщины почти нет. А как насчет психологических последствий?

Послеродовая депрессия есть в Международной классификации болезней, а послеабортный синдром, на который постоянно ссылаются противники, нет. Большое исследование показало, что нет взаимосвязи между депрессией и абортом. Но, конечно, для любой женщины это стресс физический и психологический, поэтому после процедуры женщина нуждается в поддержке.

Права женщины

Никто, кроме женщины, не может управлять ее телом, судьбой и жизнью. Она имеет более высокий правовой и социальный статус, чем эмбрион. С моральной точки зрения женщина также имеет преимущества над эмбрионом, ведь обладает сознанием, умеет думать, мечтать и чувствовать. Поэтому ужасно, когда противники абортов готовы пожертвовать жизнью человека ради нерожденного плода.

Окончательное решение об аборте может принимать только беременная женщина, а не ее партнер, родственники или государство, поскольку именно женщина при беременности подвергается рискам, связанным со здоровьем и жизнью, а в случае рождения ребенка чаще всего выполняет основную работу по его воспитанию.