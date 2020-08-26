У МОЗ вважають, що майже 90% усіх спалахів інфекційних захворювань пов'язані з харчовими продуктами. А от щодо COVID-19, то спалахи не пов'язані з харчами, а з місцями масового скупчення людей.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Віктор Ляшко “Майже 90% усіх спалахів інфекційних захворювань пов'язані з продуктами харчування, відвідуванням підприємств громадського харчування, переробними цехами”.

Ляшко зазначив, що після ліквідації або реформування санітарно-епідеміологічних станцій дискусії були навколо того, що один і той самий бізнес перевіряють різні служби.

Відповідно до моделі, котра діяла до 2014 року, санепідслужба могла ухвалити рішення про обмежувальні протиепідемічні заходи.

Віктор Ляшко “Проблема в тому, що епідеміолог не може локалізувати спалах. Сьогодні епідеміолог не може самостійно прийняти рішення про локалізацію, фактично про закриття об'єкта”.

Довідка: Раніше епідеміологи в системі СЕС виходили і локалізовувати спалахи за принципом епіднагляду: знайшли хворого, встановили збудника, знайшли причину, знайшли шлях передання, знайшли місце, запобігли розповсюдженню хвороби — закрили заклад.

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А як щодо COVID-19

Водночас Ляшко зауважив, що спалахи захворювання на COVID-19 не пов'язані з продуктами харчування, але з місцем масового скупчення людей.

Лікар “Ми бачимо велику кількість спалахів коронавірусної хвороби, пов'язаних, наприклад, із весіллями. Масові зібрання людей заборонені, але чомусь у закладах громадського харчування відбуваються банкети на 200-250 осіб”.

За словами санітарного лікаря, українці зобов'язані дотримуватися протиепідемічних вимог, якщо не хочуть знову загнати країну в жорсткий карантин, коли закривають усе, всі мають сидіти вдома, щоб не допустити надзвичайної ситуації.