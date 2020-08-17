На заході України серед основних причин поширення коронавірусної інфекції є весілля та релігійні обряди.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль в ході наради у президента України Володимира Зеленського.

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На заході країни серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди,

– заявив він.

Шмигаль сказав, що через зростання захворюваності поліція і Державна служба України з надзвичайних ситуацій підсилює контроль за дотриманням карантину. На сьогодні виявлено 114 тисяч порушень при використанні програми "Дій вдома".

До слова, що у мережі чимало людей скаржаться на додаток "Дій вдома" через збої у програмі.

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"Має бути комплексний підхід. Люди втомилися від коронавірусу не тільки в Україні, але і по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 – це співпраця держави і людей, і ми, звичайно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус", – додав Володимир Зеленський.



Весілля – одна з основних причин поширення COVID-19 на заході України / Фото: Getty Images