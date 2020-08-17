На западе Украины среди основных причин распространения коронавирусной инфекции – свадьбы и религиозные обряды.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского.

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На западе страны среди основных причин распространения вируса – свадьбы и религиозные обряды,

– заявил он.

Шмыгаль сказал, что из-за роста заболеваемости полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливает контроль за соблюдением карантина. На сегодня выявлено 114 тысяч нарушений при использовании программы "Действуй дома".

К слову, в сети многие жалуются на приложение "Действуй дома" из-за сбоев в программе.

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"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", – добавил Владимир Зеленский.



Свадьба – одна из основных причин распространения COVID-19 на западе Украины / Фото: Getty Images