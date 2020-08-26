90% вспышек инфекционных болезней связаны с продуктами, – Ляшко
В Минздраве считают, что почти 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с пищевыми продуктами. А вот что касается COVID-19, то вспышки не связаны с едой, а с местами массового скопления людей.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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Ляшко отметил, что после ликвидации или реформирования санитарно-эпидемиологических станций дискуссии были вокруг того, что один и тот же бизнес проверяют разные службы.
Ляшко напомнил, что, согласно модели, которая действовала до 2014 года, санэпидслужба могла принять решение об ограничительных противоэпидемических мерах.
Справка: Ранее эпидемиологи в системе СЭС выходили и локализовывали вспышки по принципу эпиднадзора: нашли больного, установили возбудителя, нашли причину, нашли путь передачи, нашли место, предотвратили распространение болезни — закрыли заведение.
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А как насчет COVID-19
В то же время Ляшко отметил, что вспышки заболевания COVID-19 не связаны с продуктами питания, но с местом массового скопления людей.
По словам санитарного врача, украинцы обязаны соблюдать противоэпидемические требования, если не хотят снова загнать страну в жесткий карантин, когда закрывают все, все должны сидеть дома, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.
Виктор Ляшко