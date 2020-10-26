7-річна дрогобичанка проковтнула шматок дроту, яким кондитери прикріпили фігурку киці з маршмелоу до торта. Львівські хірурги успішно прооперували дитину.

Випадок описала пресслужба ОХМАТДИТу у фейсбуці, де у понеділок зранку, 26 жовтня, провели операцію. Дівчинка потрапила до лікарні за скеруванням від районного ЛОРа. Згодом завідувачу ЛОР-відділення Федору Юрочку передали рентген-знімки дитини.

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Сумнівів не було – у горлі дитини чітко видно стороннє тіло!

– повідомили у джерелі.

Так, у горлі дитини застряг дротик, яким кондитери прикріпили фігурку киці з маршмелоу до торта. Як виявилося, дитина з'їла кицю разом з дротиком. Медики наголосили, що без операції дротик було неможливо дістати.

"Наші анестезіологи виконали дитині наркоз за особливою методикою, яка дозволяє оперувати без застосування ендотрахеальної трубки. У такий спосіб діставати сторонній предмет з горла набагато легше. Працювали ендоскопом. При дуже ретельному огляді ми побачили у тканині кореня язикового мигдалика дротик", – зазначили у пресслужбі ОХМАТДИТу.

Крім того, медики зазначили, що мама дівчинки перед операцією пробувала самостійно дістати дротик, але її зусилля дали зворотній ефект – він зайшов ще глибше у тканини.

Нам вдалося забрати його щипцями, обійшлися без розтинів тканин. Довжина його- приблизно 2 сантиметри,

– розповів Федір Юрочко.

До слова, 7-річна дівчинка вже відійшла від наркозу, її виписали додому.