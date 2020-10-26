Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций розповів, що запросив китайських фахівців, які мають досвід облаштування польових госпіталів в Ухані. Додамо, що саме у цьому місті в Китаї були виявлені перші спалахи інфекції.

Про це Максим Куций сказав під час онлайн-зустрічі з генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі Сун Ліцюнь, йдеться у фейсбуці.

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Крім того, за словами глави Одеської ОДА, наразі вони вже домовилися про онлайн-заходи з китайськими фахівцями.

Також я запросив їх безпосередньо до нас, на Одещину. Практичний досвід та очне навчання були б для нас безцінними, тож ми дуже сподіваємося на такий візит,

– додав Куций.

Нагадаємо, що перші спалахи зараження коронавірусною інфекцією були зафіксовані у китайському місті Ухань. Голова Одеської ОДА сказав, що для України китайський досвід є цінним щодо облаштування в оперативному порядку тимчасових госпіталів та лікарень, використання медичних протоколів та медпрепаратів, які є ефективними у Китаї.

Також він подякував Китаю "за масштабну допомогу в боротьбі з коронавірусом."

"Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту були направлені в українські лікарні з КНР", – додав він.